Vi ricordate Isaac ne Il segreto? Resterete spiazzati nel vedere l’attore in questo scatto

Ve lo ricordate ne Il Segreto? Ha interpretato Isaac, ecco com’è oggi l’attore dopo la fine della soap opera: lo scatto social che non avete mai visto.

Dopo 12 stagioni Il Segreto ha chiuso i battenti lasciando tutti i telespettatori senza parole. Dopo circa 8 anni il pubblico si era affezionato alla soap opera e soprattutto alla trama portata in scena e agli attori.

I protagonisti sono stati tutti incredibilmente bravi, a partire dalla prima stagione dove al centro dell’attenzione c’era la storia d’amore tra Pepa e Tristan. Un amore che sembrava quasi impossibile e che purtroppo, nonostante per alcuni momenti ci sia stato il lieto fine, quella favola non è poi esplosa. Ma i sentimenti spesso hanno fatto da sfondo alle strade di Puente Viejo e abbiamo visto il sorgere e molte volte anche la fine di nuovi e bellissimi rapporti.

Ricordate Isaac, il personaggio mostrato nella foto in alto? Impossibile dimenticarlo e sicuramente è difficile dimenticare il suo rapporto con Elsa. I due nella soap appartengono a classi sociali diverse ma decidono di sposarsi e andare contro tutti. Nel giorno del matrimonio però accade una vera tragedia, degli uomini in Chiesa cominciano a sparare e la giovane e lo stesso falegname vengono feriti. Tornando al personaggio maschile, è passato qualche anno dall’ultima volta che lo abbiamo visto, come sarà oggi l’attore?

Il Segreto, era Isaac Guerrero: ecco l’attore oggi in uno scatto social che non avete mai visto

Ne Il Segreto Isaac si lega ad Elsa; il giorno del matrimonio accade una catastrofe, degli uomini sparano in chiesa ferendo la giovane e lo stesso falegname. Antolina, la domestica della ragazza, scopre che la sua padrona è morta e porta in salvo Isaac, ed arrivano a Puente Viejo.

Soltanto dopo si scoprirà che in realtà Elsa è viva. Infatti l’abbiamo vista arrivare in Paese, ed è lì che vivrà sotto lo stesso tetto del suo amato e di Antolina. Quest’ultima però cercherà di fare di tutto pur di evitare che lei e il falegname tornino insieme anche mettendo in pratica atti violenti e bugie assurde. Dall’ultima volta che abbiamo visto questo personaggio maschile sono passati alcuni anni, è entrato a far parte della soap opera molte stagioni dopo l’esordio. Per caso, avete avuto la curiosità di vedere com’è oggi l’attore che lo ha portato in scena?

Eccolo oggi! E’ Ibrahim Al Shami J. ad aver interpretato Isaac Guerrero. Facendo il confronto con l’immagine in cui veste i panni del falegname con questo scatto social non sembra così diverso. L’attore ha sempre i capelli lunghi e la barba molto folta, unica eccezione è l’abbigliamento che naturalmente nella soap opera era adattato ai tempi e all’ambientazione portati in scena ne Il segreto. Voi l’avreste riconosciuto oggi?