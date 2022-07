“Ho avuto problemi”: Gianluca Grignani racconta il suo dramma nel corso della prima puntata della quarta edizione di Seconda Vita.

È partita sabato 16 luglio 2022 la quarta edizione di Seconda Vita, programma ideato e condotto dall’autore e giornalista Gabriele Parpiglia. Nuove interviste intense, durante le quali i personaggi si raccontano senza filtri, come mai hanno fatto prima. Tra questi, anche Gianluca Grignani.

Apparso per l’ultima volta in tv lo scorso febbraio, quando ha duettato all’Ariston in coppia con Irama, il rocker si è raccontato senza filtri, tra carriera e vita privata. E non è mancato il riferimento ad un momento molto difficile per lui.

Gianluca Grignani si racconta a Seconda Vita: “Ho avuto problemi”

Una trasmissione che parla di rinascita non poteva non raccontare di lui. Gianluca Grignani ha aperto si è messo a nudo nel corso della prima puntata di Seconda Vita, il programma di Gabriele Parpiglia in onda su Real Time. L’artista ha raccontato la sua nuova vita: “Oggi sono vergine in un certo senso, devo essere perfettamente puro con me stesso. E oggi lo sono, come non mai.”

Un nuovo capitolo per il cantautore, che è tornato a fare musica live con tour estivo in cui torna ad abbracciare il suo pubblico. Sulla musica attuale, però, Grignani ha avuto qualcosa da ridire: “La musica oggi è in difficoltà. Dopo Gesù Cristo e i Beatles è arrivato il computer. E la musica è tornata indietro, al Medioevo”.

Si è parlato anche di un periodo che, per Grignani, si è rivelato particolarmente duro, quello dell’inizio della pandemia. Nei mesi in cui è stato disposto il lockdown totale, l’artista non ha vissuto bei momenti. “Ho avuto dei problemi”, si è limitato a dire nel corso dell’intervista, senza scendere nel dettaglio. Ma, oggi, il cantautore ha ritrovato l’energia grazie al suo palco, di cui ha sentito fortemente la mancanza nel corso della pandemia: “Quella ora è casa mia”.Un’intervista davvero intensa, quella con protagonista Gianluca Grignani. E voi avete seguito la prima puntata di Seconda Vita?

Seconda vita, gli ospiti delle prossime puntate

Quella in onda sabato 16 luglio è stata solo la prima delle tre puntate di questa stagione di Seconda Vita. Come ci ha raccontato Gabriele Parpiglia in un’intervista esclusiva a Sologossip, ascolteremo storie ed aneddoti che i personaggi non hanno mai raccontato prima davanti alle telecamere. Dopo Grignani, Georgette Polizzi e Rosalinda Cannavò, che si sono raccontati nelle prima puntata, nell’appuntamento del 23 luglio ci saranno Sonia Bruganelli, in una versione totalmente inedita, la web creator Aurora Celli ed Enrico Mecozzi, un’artista che ha fatto della sua disabilità un punto di forza. L’ultima puntata, prevista per sabato 30 luglio, sarà dedicata a Ivanhoe e Jaspe, padre e figlio diventati famosi sul web, e Matteo Cambi, il fondatore del marchio Guru.