Chiara Ferragni, come ha decorato le unghie per l’estate: sarà il trend più seguito

Chiara Ferragni, avete visto come ha decorato le unghie per l’estate? Questo sarà sicuramente il trend più seguito della stagione.

Chiara Ferragni ha un profilo instagram così seguito che nulla sfugge ai fan, anche i dettagli più piccoli non passano inosservati. Era giovanissima quando ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della moda e dello spettacolo ed è diventata pian piano popolarissima.

Oggi è una delle influencer più note al mondo e con oltre 27 milioni di follower è facile pensare che occupi un posto di rilievo. Lei ha saputo sfruttare al meglio la fama non solo a livello lavorativo ma lo fa anche per cause importanti. Per esempio, all’arrivo della pandemia per il covid, insieme a Fedez ha aperto una raccolta fondi in favore del San Raffaele per la creazione di nuovi posti letto e l’acquisto di strumenti necessari. L’iniziativa ha raggiunto un grande risultato. Questo è soltanto uno dei tanti obiettivi portati a termine, ma sono molte le cause affrontate, e questo dimostra quanto sfrutti al meglio la sua influenza, non solo nella moda.

Chiara essendo seguitissima, interagisce spesso con i suoi follower, sono tantissime le storie che pubblica nel corso di una giornata e sono tante le immagini condivise. In ognuna possiamo concentrarci sui suoi look perchè sono sempre diversi, quindi c’è da notare qualcosa di bello e particolare ogni volta. Nelle ultime ore spulciando sul suo canale instagram, abbiamo notato questa volta lo smalto per le unghie. In realtà le ha decorate in maniera molto dettagliata portando in moda un nuovo trend.

Chiara Ferragni, avete visto come ha decorato le unghie per l’estate? Difficile non notare i dettagli

Il suo canale instagram è seguito da oltre 27 milioni di follower ed ogni suo post, possiamo immaginare, è accolto da milioni di like e migliaia di commenti. Chiara Ferragni con un seguito così impetuoso non passa mai inosservata e tutti i suoi movimenti passano sempre sotto lo sguardo attento dei seguaci.

I suoi look che sono sempre originali e mai banali catturano l’attenzione e spesso dà vita a nuove tendenze, portando un capo vecchio o anche nuovo in circolazione. La fantasia e la creatività non mancano all’influencer e anche in fatto di scelte è così, parliamo di scelte in ogni campo. Di recente, spulciando bene il suo canale, abbiamo notato le sue unghie, avete visto come le ha decorate?

L’influencer ha scelto come base un color nude e sulle punte invece, osservando bene, ci sono disegnate quasi a metà delle piccole margherite di colori diversi , che sembra sorridano. I colori scelti sono il verde, l’azzurro, il fucsia, tinte diverse, adatte alla stagione estiva. Questo diventerà sicuramente il trend del momento! A voi piace la manicure di Chiara?