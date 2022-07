Il conduttore è molto triste per la decisione: il suo programma non andrà in onda

Era atteso in questo periodo e invece per la prima volta il famoso programma non è tornato in tv: il conduttore commenta così.

Il pubblico ha appreso con molta delusione che, a differenza degli altri anni, per la prima volta il famosissimo programma non sarebbe tornato in tv quest’estate. Eppure, dal 2014 era un successo garantito per il Biscione. La decisione inaspettata ha davvero gelato i fan e anche il conduttore, che sui social ha commentato tempo fa questo amaro colpo di scena.

Era la fine del mese di giugno e proprio in quei giorni di solito iniziavano gli appuntamenti settimanali col format che teneva compagnia agli italiani durante le roventi estati degli ultimi anni. Difficile trovare una spiegazione, dal momento che gli ascolti erano più che soddisfacenti e l’attenzione da parte del popolo del web di certo non scarseggiava.

Tra l’altro, i telespettatori si erano affezionati anche al suo storico conduttore, colui che aveva sempre guidato i protagonisti lungo il loro percorso all’interno della trasmissione. O, per meglio dire, lungo il loro “viaggio nei sentimenti”. Avete già capito di quale programma parliamo, vero?

Programma annullato: le parole del conduttore sull’inaspettata decisione

Il format estivo che in questi anni ci ha conquistati è naturalmente Temptation Island, docu-reality che racconta le vicende di alcune coppie di fidanzati che vengono messi alla prova separandosi per circa venti giorni e vivendo in due villaggi separati insieme ad altre persone. Tra queste, sono presenti anche dei single, detti ‘tentatori’ o ‘tentatrici’.

L’ex gieffino Filippo Bisciglia è stato quasi sempre al timone di ogni edizione, tranne quelle Vip e proprio lui ha voluto esprimere tutto il suo rammarico per la decisione presa da Mediaset di non mandare in onda una nuova stagione quest’estate.

“Non sarà estate senza Temptation Island. Cosa dirvi ragazzi? Innanzitutto ricevere i vostri messaggi mi fa molto piacere, vuol dire che vi siete affezionati a noi in questi anni”, ha detto Bisciglia in un video pubblicato a fine giugno sul suo profilo Instagram. Una decisione giunta anche per lui in maniera del tutto improvvisa e che lascia un certo amaro in bocca.

Inizialmente si vociferava che ci fosse un problema di accordi per il rinnovo del acquisto del format da parte della Fascino di Maria De Filippi. Tuttavia, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2022/2023 è stato proprio Piersilvio Berlusconi a fare chiarezza: “Nessun nodo, vogliamo sperimentare altro e ci stiamo prendendo un tempo per farlo. Temptation resta negli interessi dell’azienda e non è escluso che in futuro possa comparire nuovamente nei nostri palinsesti”.

Non è detta quindi l’ultima parola per gli affezionati fan di Temptation Island. Nel frattempo, anche a voi mancano tanto i falò?