Cosa ha fatto Totti dopo l’annuncio della separazione con Ilary Blasi

Avete visto che cosa ha fatto Francesco Totti dopo l’annuncio della separazione da Ilary Blasi? Spuntano le prime immagine dell’ex capitano.

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno circa una settimana fa e ha spiazzato tutti i fan che credevano nel loro amore: Francesco Totti ed Ilary Blasi si sono separati ufficialmente. Dopo 17 anni insieme la coppia ha deciso di percorrere strade diverse.

Ilary per prima ha annunciato la rottura con un comunicato all’Ansa che più chiaro non poteva essere. Ad inizio del 2022 si era parlato di una crisi nel loro matrimonio e di terze persone entrate nei legami, ma la conduttrice de L’isola dei famosi aveva smentito ogni cosa in un’intervista a Verissimo e prima ancora lo aveva fatto con una sua storia social in cui c’era proprio Francesco.

Adesso però, forse, era inevitabile doverlo dire: “Dopo 20 anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione resterà comunque un fatto privato”, ha fatto sapere Ilary. Poco dopo sono arrivate anche le parole dell’ex capitano della Roma: “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio ma oggi capisco che la scelta della separazione pur dolorosa, non è evitabile“. Ed è così che uno dei matrimoni del mondo dello spettacolo che più ci ha fatto sognare si è spezzato improvvisamente. Dopo l’annuncio della separazione Ilary è volata in Tanzania, invece avete visto che cosa ha fatto Totti? Ecco le prime immagini dell’ex calciatore.

Cos’ha fatto Francesco Totti dopo l’annuncio della separazione da Ilary Blasi: le prime immagini

Dopo 20 anni insieme e tre figli Ilary Blasi e Francesco Totti si sono separati. L’annuncio è arrivato pochi giorni fa ed ha spiazzato tutti i fan. E’ stato un duro colpo dato che tutti vedevano in loro un amore destinato a durare per sempre. Purtroppo il ‘per sempre’ non ha accompagnerà la coppia.

Ilary negli ultimi giorni, dopo l’annuncio della separazione è volata in Tanzania e in alcune storie instagram ha mostrato i luoghi visitati. Totti invece è rimasto in Italia, ma avete visto che cos’ha fatto? Le prime immagini dell’ex calciatore, diffuse dopo la notizia della fine del matrimonio, lo ritraggono in un posto che a lui sta molto a cuore.

Totti è apparso ai campi di Fight Club, all’interno dell’Heaven Sporting Club, in zona Morena, mentre giocava a padel, una passione che coltiva da tempo e nella quale ha anche investito. Qui ha giocato un paio di ore insieme a Vincent Candela, suo ex compagno. Infatti proprio quest’ultimo lo aveva ripreso in alcune sue storie instagram. Ebbene, mentre Ilary ha preferito passare qualche giorno lontano dall’Italia e dal gossip, Totti invece è stato immortalato mentre trascorre del tempo giocare a padel.