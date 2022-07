Dopo tre anni torna a parlare e racconta di aver tentato il suicidio: il dramma dell’attrice

A distanza di tre anni è ritornata a scrivere sui social ed ha raccontato di aver tentato il suicidio: incredibile dramma dell’attrice.

Erano esattamente tre anni fa da quando l’attrice, da un momento all’altro, ha lasciato i suoi canali social ufficiali, lasciando completamente di stucco i suoi ammiratori. A distanza di mesi e mesi da quel momento, la giovane ha scelto di rompere il silenzio. E di raccontare al suo pubblico cosa le è successo nel frattempo.

Quello raccontato dall’attrice sul suo canale Twitter è un vero e proprio incredibile dramma. In una lunga lettera condivisa sul suo profilo, infatti, la giovanissima interprete ha raccontato tutto quello che le è successo in questi tre anni, spiegando di aver tentato il suicidio. Una situazione davvero complicatissima, da come si può chiaramente comprendere, ma dalla quale sembrerebbe esserne definitivamente uscita.

Sui rispettivi canali social, si sa, ognuno può fare quello che vuole. C’è chi ama condividere scatti in costume per lanciare messaggi di bodypositivity – come ha fatto recentemente la famosa attrice. Chi, invece, sceglie di utilizzare il proprio profilo per raccontare di spiacevolissimi episodi accaduti o molto altro ancora. Oppure, chi utilizza il suo social per mettersi in contatto con diretto col suo pubblico. È proprio questo quello che, alcune ore fa, ha fatto l’attrice, raccontando il suo dramma.

L’attrice ha tentato il suicidio: racconto da brividi

Una vera e propria lettera, quella che l’amata attrice ha scelto di scrivere ai suoi sostenitori dopo tre anni di silenzio sul suo canale Twitter. Il suo ‘addio’ aveva preoccupato tutti, ma soltanto adesso si conosce tutta la verità: ha tentato il suicidio! Una confessione da brividi, da come si può chiaramente comprendere, e che ha lasciato tutti di sasso. Se, però, questa sua rivelazione ha scioccato tutti, anche il motivo che l’ha spinta a compiere questo gesto estremo non è affatto da meno. E a raccontarlo, ovviamente, è stata proprio la diretta interessata.

Se si vuole chiaramente comprendere cosa è successo all’attrice e cosa l’ha portata a compiere il gesto di togliersi la vita, bisogna andare indietro nel tempo. Aveva da poco ricevuto la notizia di essere stata riconfermata per una famosa parte recitativa, quando si è lasciata andare ad uno sfogo social che non è assolutamente passato inosservato ai suoi colleghi, che subito l’attaccarono lasciandosi andare a dei commenti poco carini. Da quel momento, la giovane attrice è stata letteralmente messa al gogna. In tantissimi, infatti, si sono riversati sotto il suo canale social ufficiale, contribuendo ad aumentare la sua disperazione. Stiamo parlando di lei: Constance Wu, attrice asiatica protagonista di tanti film e serie tv di successo.

I ‘colpi di scena’, però, non sono affatto finiti qui. Su Twitter, per la prima volta in assoluto, Constance ha raccontato di aver tentato il suicidio, ma di essere stata salvata da un suo amico, che l’ha subito messa in salvo.

Fortunatamente Constance è riuscita ad uscire da quel periodo buio ed è pronta ad iniziare un nuovo capitolo della sua vita.