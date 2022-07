Elena Sofia Ricci da giovanissima: “Ne è passato di tempo”, resterete a bocca aperta quando la vedrete

Avete mai visto Elena Sofia Ricci da giovanissima? Spunta uno scatto del passato: resterete davvero a bocca aperta quando la vedrete, eccola qui.

“Ne è passato di tempo”, è proprio con queste esatte parole che Elena Sofia Ricci, diverso tempo fa, ha condiviso sulla sua pagina Instagram a corredo di un dolcissimo scatto che la ritrae da giovanissima. Voi l’avete vista?

Attrice di successo e volto amatissimo di Instagram, anche sui social Elena Sofia Ricci è davvero inarrestabile. Solita a condividere ogni cosa col suo pubblico, l’amatissima Suor Angela di Che Dio ci aiuti – a proposito, avete letto cosa è stato dichiarato in merito? – ama rendere partecipi i suoi sostenitori della sua vita attuale, ma anche di quella passata. Proprio qualche tempo fa, come dicevamo, ha condiviso una foto di sé da giovanissima. Da quanto si apprende dalle sue parole scritte a corredo dello scatto, sembrerebbe che sia stato fatto in un giorno davvero speciale: la scoperta della sua gravidanza. Pertanto, la luce che si vede sul volto dell’attrice è davvero incredibile. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: siete curiosi di vedere com’è cambiata nel corso degli anni?

Elena Sofia Ricci da giovanissima: com’è cambiata

Non solo la mamma di Belen, che in questo scatto da giovanissima è identica alla sua primogenita, ma anche Elena Sofia Ricci ha lasciato tutti a bocca aperta quando ha condiviso sui social una sua foto del passato. Bellissima come non mai, capelli legati, una luce sul viso impressionante perché da poco scoperto di stare diventando mamma, l’attrice romana ha impressionato tutti i suoi sostenitori con la sua straordinaria bellezza da giovanissima. Sappiamo per certo, però, cosa vi state chiedendo: com’è cambiata nel corso degli anni?

Forse non tutti ci crederanno, ma vedendo lo scatto di Elena Sofia Ricci da giovanissima ci siamo resi conto che l’attrice non è affatto cambiato nel corso degli anni. Splendida era ai tempi della foto e splendida è ancora adesso nonostante siano passati diversi anni. Guardate un po’ qui:

Diteci la verità: non abbiamo ragione? Ancora adesso è splendida, vero?

Addio confermato, ma chi prender il suo posto?

Se ne parlava davvero da diverso tempo e tutti i suoi ammiratori speravano vivamente che non potesse mai verificarsi una cosa del genere, ma invece è proprio confermato: Elena Sofia Ricci dirà addio a Che Dio ci aiuti! A distanza di ben sette stagioni dall’inizio di questa sua nuova avventura, l’attrice dovrà svestire i panni di Suor Angela e salutare il suo carissimo pubblico. Una notizia dolorosissima, soprattutto per tutti coloro che si sono affezionati al suo personaggio. Niente paura, però: sembrerebbe che sia stata scelta una ‘sostituta’ ad hoc.