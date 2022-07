“Facciamo l’amore dalla mattina alla sera”: ex Gf Vip racconta tutto

“Facciamo l’amore dalla mattina alla sera”: l’ex protagonista del Gf Vip racconta alcuni dettagli inediti sulla sua vita privata.

È stata una delle più grandi protagoniste dell’ultima edizione del GF Vip. Ma non sono dell’ultima! La showgirl è entrata più volte nella casa più spiata della tv, regalando ogni volta emozioni nuove.

E, a proposito di emozioni, in questo periodo è innamoratissima. Lui ha 15 anni in meno di lei e, stando a quanto l’ex concorrente del reality ha raccontato in un’intervista a Il Corriere della Sera, tra loro la passione è davvero tanta. Scopriamo le sue parole nel dettaglio.

La protagonista del GF Vip confessa: “Facciamo l’amore dalla mattina alla sera”

Ebbene sì, Valeria Marini è felicemente fidanzata! Lui si chiama Eddy Siniscalchi, è un imprenditore napoletano, nel settore finanziario ed immobiliare, ed ha 35 anni. 15 anni in meno della celebre showgirl italiana, ma, a quanto pare, la differenza di età non è affatto un problema.

Della sua nuova storia d’amore ha parlato proprio la Marini, intervistata da Il Corriere della Sera. La giovane età di Eddy non rappresenta alcun ostacolo: “L’età è solo un numero, è meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama ‘Vita mia’. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera“, ha dichiarato Valeria, che sembra essere davvero al settimo cielo grazie al suo nuovo compagno. I due si sarebbero conosciuti grazie ad amicizie in comune e, dalla scorsa primavera, farebbero coppia fissa.

Una grande gioia per Valeriona nazionale, che non è stata fortunatissima in amore, come ha raccontato lei stessa durante una puntata del Grande Fratello Vip: “Ho valutato delle persone in maniera sbagliata. Persone che facevano finta di amarmi ma poi non c’era amore, ma solo voglia di sovrastarmi”. Non possiamo che essere super felici per la nascita di questa nuova coppia. Eccoli insieme in uno scatto condiviso da Eddy Siniscalchi sul suo canale Instagram:

Eh si, Valeria ed Eddy formano davvero una coppia incantevole. Tutti i nostri migliori auguri di felicità per loro!

Valeria Marini a Tale e Quale Show

“Nasconderlo non è stato facile, ma finalmente posso dirvi che prenderò parte del cast di Tale e Quale Show al fianco di Carlo Conti da Settembre su Rai Uno”. Con queste parole, Valeria Marini ha annunciato la sua presenza nella prossima edizione dello show dedicato alle imitazioni. La showgirl si metterà in gioco esibendosi nei panni di artiste famose, italiane e non, nella prossima edizione della trasmissione di Rai Uno. Edizione che partirà venerdì 30 settembre, con un cast davvero stellare: tra gli altri, ci saranno Rosalinda Cannavò, Gilles Rocca, Alessandra Mussolini, Valentina Persia e l’ex vincitore di Amici Antonino Spadaccino. Noi non vediamo l’ora di vederli in azione sul palco, e voi?