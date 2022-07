Ha avuto un incidente: sale sul palco con le stampelle e racconta cosa gli è successo

Nonostante abbia avuto da poco un incidente, si è presentato ugualmente sul palco con le stampelle: dopo l’esibizione ha raccontato tutto.

L’animo di un artista, si sa, si nutre di emozioni. Perciò, spesso la volontà di esprimere il proprio talento prevale su ogni cosa e ci si dimentica perfino dei problemi di salute. E’ quanto ha dimostrato uno dei cantanti più attesi alla scorsa puntata del Tim Summer Hits.

Il festival estivo condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino è iniziato lo scorso 30 giugno su Rai Due e si sta rivelando un vero successo. Merito sicuramente della coppia di presentatori, dell’impeccabile organizzazione e, ovviamente, dei cantanti che vi partecipano.

Grandi nomi della musica tra cui Arisa, Elettra Lamborghini, Raf, Ermal Meta, Fabrizio Moro e chi più ne ha più ne metta. Oltre a stupirci con le loro canzoni del momento, molti di questi artisti hanno anche sfoggiato look da capogiro e realizzato performance accuratissime che hanno divertito il pubblico presente nelle piazze e quello a casa.

Durante la scorsa puntata di giovedì 14 luglio, è salito sul palco anche un altro amatissimo cantante, astro nascente del panorama musicale italiano. Si è presentato però con due stampelle, ma ha ugualmente dato il meglio di sé. Capito di chi parliamo?

Sul palco del Tim Summer Hits con le stampelle: il cantante ha avuto un incidente

Trasmessa da Rimini, la terza puntata del Tim Summer Hits è stata davvero imperdibile. Attesissima l’uscita di uno dei giovani più talentuosi in circolazione attualmente ovvero Blanco. Il vincitore del Festival di Sanremo 2022 insieme a Mahmood, non ha esitato a salire sul palco nonostante l’incidente di qualche giorno prima.

Ha cantato il suo ultimo singolo intitolato Nostalgia e, sebbene si sia presentato con le stampelle, non ha resistito e ad un certo punto le ha lasciate a terra per scatenarsi, per quanto possibile, insieme ai fan a suon di musica. Terminata l’esibizione, ha spiegato: “Un piccolo incidente, ma ora sto bene. È stato un periodo un po’ così, perciò ci tenevo a tornare sul palco”.

In effetti, poco tempo fa era stato lo stesso Riccardo Fabbriconi (suo vero nome all’anagrafe) a rivelare tramite i social di aver avuto un incidente che lo avrebbe costretto ad una piccola pausa forzata. L’aver cantato dal vivo, davanti a migliaia e migliaia di persone, è stato però una bella iniezione di adrenalina per lui: “La salute è importantissima, ma stasera sto meglio grazie a questa piazza piena”.

Anche in questa occasione, Blanco non ha rinunciato ad indossare il vero trend di questa estate 2022 alias la canotta bianca che sembra davvero donargli molto. Anche a voi è piaciuto il suo look?