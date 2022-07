Ilary Blasi e Totti, colpo di scena: rivelazione shock

Clamoroso colpo di scena tra Ilary Blasi e Francesco Totti: la rivelazione sul loro conto è davvero clamorosa, cosa è stato detto.

È definitivamente terminata! Dopo quasi 20 anni di matrimonio e ben tre splendidi figli, tra Ilary Blasi e Francesco Totti è finita per davvero! Un annuncio che – seppure fosse nell’aria – ha lasciato sconvolti tutti. E che ancora adesso – a distanza di una settimana esatta dai comunicata – fa ancora tanto parlare.

Non sappiamo cosa abbia determinato la rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti, ma si può chiaramente comprendere che la notizia ha lasciato tutti di stucco. Già nei mesi scorsi – prima ancora che la conduttrice potesse prendere le redini in mano della sedicesima edizione de L’Isola dei famosi – si era tanto parlare di una loro crisi con annessa separazione. Con le dichiarazioni della Blasi nello studio di Verissimo alla sua più grande amica Silvia Toffanin, però, si credeva realmente che si trattasse di una fake news. A distanza di mesi, invece, l’annuncio ufficiale: è finita per davvero! Cos’è successo dopo quel momento? Davvero di tutto! Lui è completamente sparito dai radar. Lei, invece, continua a farsi vedere sui social, condividendo scatti meravigliosi della sua imperdibile vacanza. In queste ultime ore, però, è saltata fuori una rivelazione shock sul loro conto.

Rivelazione shock su Francesco Totti ed Ilary Blasi

Sono tantissime le persone che – appena appresa la notizia della separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi – hanno voluto dire la propria opinione. Tra queste, vi è anche lei: Lory Del Santo! Dopo Vladimir Luxuria, che recentemente ha svelato come si comportava la conduttrice dietro le quinte de L’Isola dei famosi dovendo già fare i conti con l’addio da suo marito, anche l’ex naufraga non ha potuto fare a meno di esprimersi in merito. Nel corso di una sua intervista a ‘Non succederà più’, infatti, la famosa attrice ha spiegato che – a detta sua – una crisi può assolutamente starci dopo ben 17 anni di matrimonio. “Ci può essere il desiderio di sondare nuove vie”, ha spiegato al programma di Giada De Miceli. Le rivelazioni shock, però, non sono affatto terminate qui. In diretta radiofonica, infatti, la Del Santo ha chiaramente detto che tra Totti ed Ilary si potrebbe verificare un ritorno di fiamma.

“Torneranno insieme? C’è gente che si sposa due volte”, ha detto Lory Del Santo a Non succederà più. Sia chiaro: le parole dell’ex naufraga non rappresentano affatto una verità assoluta, ma una semplice sua opinione. Certo è che – se dovesse essere così – si tratterebbe sicuramente di un grandissimo colpo di scena.

La reazione del web alla separazione

Come dicevamo, l’annuncio della separazione tra Totti e Blasi ha lasciato un po’ a tutti l’amaro in bocca. A commentarla, infatti, non sono stati soltanto tantissimi volti dello spettacolo nostrano – come Simona Ventura e diversi – ma anche persone ‘comuni’ come tutti noi. E in numerosi non hanno potuto fare a meno di spiegare la loro delusione in merito.

Cosa succederà, secondo voi? Ci potrà mai essere un ritorno di fiamma tra loro?