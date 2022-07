Jennifer Lopez sembra sempre una ragazzina, ma come fa? Ecco il suo segreto

Sembra sempre che Jennifer Lopez sia una ragazzina, ma vi siete mai chiesti quale sia il suo segreto? Non immaginereste mai.

Tra poco meno di una settimana, Jennifer Lopez compirà gli anni! Avete letto proprio bene, si: la famosissima pop star colombiana, che attualmente vive una splendida storia d’amore con Ben Affleck, sta per festeggiare il suo compleanno. Quante candeline andrà a spegnere? Di una donna non si dice mai l’età, è vero, ma quello che non possiamo fare a meno di notare è di come – nonostante non sia più una ragazzina – la Lopez continui ad essere sempre splendida.

Così la forma fisica di Carmen Russo, anche quella di Jennifer Lopez non può assolutamente passare inosservata. Se da una parte, però, l’ex concorrente del GF Vip ha un ‘segreto’ ben preciso che non ha perso occasione di poter raccontare, dall’altra parte cosa sappiamo della famosissima pop star colombiana? Anche lei, infatti, ha un proprio asso nella manica per il suo aspetto da ragazzina? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si! Non facciamo riferimento a quel ‘trucchetto’ di bellezza che la cantante ha raccontato di avere per mantenere la pelle fresca, luminosa e levigata, ma a quello che le garantisce un aspetto da ragazzina nonostante abbia superato la soglia dei 40 anni. Pronti a scoprirlo anche voi?

Jennifer Lopez sembra una ragazzina: qual è il segreto?

Se la sua musica non passa inosservata, non è da meno la sua forma fisica. Tra qualche giorno, Jennifer Lopez compirà gli anni e, in attesa della mega festa che sicuramente le verrà organizzata, noi non possiamo fare a meno di notare quanto sembri sempre una ragazzina. Vi siete mai chiesti, però, quale sia il suo segreto di bellezza? A quanto pare, non c’entrerebbe affatto la chirurgia estetica, ma molto altro ancora! A raccontarlo, è stata proprio la diretta interessata.

È stata proprio Jennifer Lopez a svelare il ‘segreto’ della sua bellezza e del suo aspetto da ragazzina. Senza alcun dubbio, penserete che la pop star sia solita mangiare sano ed equilibrato e di praticare sport, vero? Certo, questo sicuramente incide parecchio sulla sua perfetta forma fisica. A quanto pare, però, non è l’unico ‘mezzo’ che la rende bellissima! Stando a quanto si apprende dalle sue parole, infatti, sembrerebbe che Jennifer Lopez abbia capito – dopo una vita fatta di serate, musica, eventi, concerti e molto altro ancora – quanto sia importante dormire. È proprio per questo motivo che – come dichiarato dalla diretta interessata – sembrerebbe riposare dalle 7 alle 9 ore a notte. D’altra parte, quante volte è stato detto che il riposo notturno è l’unico modo per rigenerarsi? A quanto pare, quindi, anche JLO ha capito l’importanza del sonno e non vuole mai più rinunciarci. “Ne esci una persona nuova, più giovane di prima”, ha detto.

L’avreste mai immaginato?