La dottoressa Pimple Popper, Austin vittima di bullismo: terribile dramma, da dimenticare!

A La dottoressa Pimple Popper Austin ha raccontato di essere stato vittima di bullismo: terribile dramma, da dimenticare.

Non è assolutamente la prima volta che vi parliamo di persone che per via della loro patologia cutanea sono vittime di bullismo. È successo, ad esempio, a Monica, giovanissima paziente de La dottoressa Pimple Popper, ma anche ad Austin.

Appena ventunenne, ma con alle spalle un terribile dramma: Austin aveva un disperato bisogno di aiuto! Alle telecamere del famoso programma di Real Time, il giovane ha raccontato di avere, sin dalla nascita, una grossa voglia sul lato sinistro dell’occhio. A differenza, però, delle diverse escrescenze cresciute ad Hilda, la sua non provocava tanto dolore o fastidio, ma solo tanto imbarazzo. Austin, infatti, ha raccontato di vivere una vita che non gli apparteneva e che – per via della sua condizione cutanea – è stato anche vittima di bullismo ai tempi della scuola. “Mi prendevano in giro. Mi chiamavano sfregiato o, addirittura occhio sporco”, ha detto. Insomma, un terribile dramma, che ha fortemente condizionato la sua esistenza. Seppure, infatti, Austin avesse trovato una donna che riusciva ad amarlo per quello che è, il giovane non si riteneva affatto soddisfatto della sua vita. “Mi sento sempre insicuro”, ha detto. Di che cosa si trattava? E, soprattutto, la dottoressa l’ha aiutato?

Austin a La dottoressa Pimple Popper: terribile dramma, cos’è successo

È stato vittima di bullismo ai tempi della scuola, ma adesso Austin non voleva più soccombere ai commenti negativi e denigratori delle persone: il giovane voleva iniziare un nuovo capitolo della sua vita insieme a sua moglie e alla sua bambina. È proprio per questo motivo, quindi, che ha scelto di rivolgersi a La dottoressa Pimple popper, consapevole che solo lei sarebbe riuscita a risolvere il suo caso. D’altra parte, Sandra Lee era riuscita a trovare una soluzione alla ‘pelle da alligatore’ di Remi, come non poteva aiutare Austin e la sua voglia sull’occhio? Ovviamente, la sua posizione non era affatto delle migliori e la dermatologa ha informato più volte il suo paziente del pericolo dell’operazione, ma non ha affatto potuto tirarsi indietro nell’aiutarlo.

Clamorosa scoperta per Austin: quella che lui riteneva una voglia, non lo era affatto! Dopo una prima visita, infatti, la dermatologa ha rivelato che quella macchia presente sull’occhio sinistro del suo paziente non era altro che un nevo epidermico da rimuovere. Nulla di grave, sia chiaro, ma piuttosto complicato da eliminare!

Inutile dirvi, ovviamente, che tutto è andato alla grande. Ancora una volta, infatti, la dottoressa è riuscita a togliere l’escrescenza dall’occhio del suo paziente in men che non si dica senza nemmeno troppe complicazioni. Un grande successo, quindi, per lui, ma anche per il giovane Austin, che si è detto pronto ad iniziare una nuova vita. In bocca al lupo!