Maria De Filippi, colpo di scena per il suo programma: non era mai successo

Clamorosa notizia per il pubblico di uno dei programmi più seguiti di Maria De Filippi: non era mai successo prima, non ci crederete!

La pausa estiva è per molti telespettatori un periodo abbastanza curioso: si è felici di staccare la spina dalla quotidianità frenetica della vita, ma allo stesso tempo sono diverse le cose di cui si può sentire la mancanza. Alcune di queste sono proprio i nostri programmi televisivi preferiti.

Quelli che ci accompagnano durante gran parte dei mesi dell’anno e che fanno ormai parte un po’ delle nostre abitudini. In un modo o nell’altro ci si affeziona ai protagonisti delle trasmissioni più famose e si cerca di attenuare la nostalgia anche grazie alle notizie che circolano sui social.

E chi più di Maria De Filippi è capace di creare col suo pubblico un rapporto così speciale? La ‘regina di Canale 5’ è da anni al timone dei format di maggior successo della rete: merito della sua capacità di intercettare le emozioni della gente e della sua professionalità ineccepibile che però non mette mai da parte il lato umano. Ebbene, c’è una notizia su uno dei programmi più amati della ‘Queen’ che vi farà sobbalzare dalla sedia! Scopriamo di cosa si tratta!

Maria De Filippi, novità assoluta: mai successo prima, i fan non ci credono

Come riportato anche da Libero, i fan di un’amatissima e longeva trasmissione Maria De Filippi possono tirare un sospiro di sollievo. Sì, perché sono iniziate ieri, domenica 17 luglio 2022 su Mediaset Extra, le repliche di Uomini e Donne! Per la precisione, saranno riproposte le puntate della stagione 2021/2022 appena terminata.

Una vera e propria maratona di 8 puntate che verranno trasmesse una dietro l’altra dalle 7 del mattino alle ore 18 ed in cui potremo recuperare i momenti più belli di questi ultimi mesi. Rivedremo così il percorso degli ultimi tronisti come Andrea Nicole Conte, Matteo Fioravanti, Roberta Giusti, Joele Milan, e tutte le avventure dei protagonisti del Trono Over che quest’anno ci ha regalato colpi scena a ripetizione.

Solo per citarne uno, l’uscita dal dating show dell’antagonista di Gemma Galgani, Isabella Ricci che col suo Fabio Mantovani ha ritrovato l’amore ed ha iniziato una vita matrimoniale da pochi mesi. Insomma, queste torride giornate di luglio avranno tutto un altro sapore ora che potremo fare questa full-immersion nei ricordi! Sarà un modo piacevole per ingannare l’attesa della nuova stagione e intanto rinfrescarci la memoria.

Intanto, continuano a susseguirsi le voci sulle probabili novità che dobbiamo aspettarci a settembre e di cui vi abbiamo parlato in diverse occasioni. Al di là della veridicità di tali rumors, bisogna ammettere che tutto suggerisce di nn mancare all’appuntamento di settembre.

Tornando alla maratona di Mediaset Extra, a voi quale momento in particolare piacerebbe rivedere?