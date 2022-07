Miriam Leone dopo anni l’ha fatto: il cambio look è del tutto inaspettato

Miriam Leone lo ha fatto dopo anni, il cambio look dell’attrice è del tutto inaspettato.

Miriam Leone è un’attrice piena di talento e di bellezza. A settembre del 2021 è convolata a nozze e lo ha fatto sapere pubblicando quel giorno uno scatto che faceva ben capire, con scritto. “Arrivo, amore”.

Nelle ore successive è stato chiaro con la condivisione di una foto di lei vestita con un meraviglioso abito da sposa. L’attrice ha indossato un vestito molto bello, e a tal riguardo, con un post social aveva fatto sapere che aveva desiderato per il suo abito il velo e che il motivo del ricamo fossero delle spighe di grano, un bellissimo simbolo. Sognava e desiderava questo dettaglio nella sua testa, fantasticando, e il suo sogno si è realizzato.

L’abito, come lei aveva fatto sapere, era tutto ricamato a mano e la gonna di organza si muoveva con una leggerezza che Miriam, scrive, desiderava fosse la base del suo abito, e così è stato. Dopo il matrimonio, in questi mesi, è sempre stata molto impegnata nel vestire personaggi diversi ma ha anche potuto vivere qualche giorno di relax. Infatti suoi social sono diverse le immagini in cui la vediamo al mare sfoggiare una bellezza che toglie il fiato. Nelle ultime ore ha sorpreso tutti i migliaia di follower, avete visto che cosa ha fatto?

L’attrice ha deciso di cambiare look e dopo anni ha dato un taglio ai capelli: ecco come si è mostrata.

Miriam Leone, il cambio look è del tutto inaspettato: “Dopo tanti anni”, avete visto cos’ha fatto?

Dopo la vittoria al concorso di bellezza Miss Italia nel 2008, la carriera di Miriam Leone ha letteralmente spiccato il volo. I primi passi sono cominciati con la conduzione, affiancando grandi conduttori. Nel 2010 è approdata al cinema e sul piccolo schermo come attrice.

Da quando ha debuttato nel mondo della recitazione non si è più fermata e sono numerosi i film che l’hanno vista come protagonista. Difficile non farsi incantare dal talento della Leone e anche dalla bellezza: carnagione chiara, occhi verdi che ti conquistano da lontano e capelli sul rosso arancio, la sua è decisamente un’avvenenza più che particolare. In questi anni ha cambiato spesso look, più che altro ha tinto i capelli di un colore o più scuro del solito o più chiaro, ma l’abbiamo vista anche biondissima. A quanto pare ha deciso di farlo ancora, ha cambiato nuovamente look, ma questa volta ha fatto qualcosa di molto diverso, dopo anni l’ha deciso.

Ecco come si è mostrata l’attrice nelle ultime ore, avete notato la lunghezza della chioma? Ha tagliato i capelli e lei stessa in basso alla foto condivisa ha scritto: “Ho sempre donato i miei capelli ai miei personaggi con amore, dopo tanti anni un taglio di capelli per me!”, scrive. Miriam ha ravvivato il look ed è sempre bellissima, a tal riguardo dice: “Rigenerarsi cosicché nuove gemme diventino nuovi fiori…”.