Dagli esordi ad oggi: com’è cambiato Paolo Bonolis negli anni? Resterete di stucco

Com’è cambiato Paolo Bonolis dagli esordi ad oggi? Spunta uno scatto del passato: oggi è un conduttore amatissimo, ma com’era al suo debutto?

È senza alcun dubbio tra le punte di diamante della televisione italiana, Paolo Bonolis! Iniziata la carriera televisiva per puro caso, il conduttore romano ha dimostrato ampiamente le sue abilità, diventando uno dei volti più amati.

A rendere unico e speciale Paolo Bonolis agli occhi dei suoi ammiratori, non è soltanto il suo lavoro in tv, ma anche tutte le altre occupazioni a cui si dedica una volta spenti i riflettori. Nel corso di una sua intervista, infatti, il simpaticissimo conduttore romano ha raccontato di aver praticato per tantissimi anni un altro lavoro e di essersi divertito molto a svolgerlo. L’avreste mai detto?

Sono tantissimi i programmi condotti da Paolo Bonolis ed altrettanto impressionante è il successo riscontrato in tutti questi anni. Sarà per la sua spietata simpatia, ma anche per la sua spontaneità, fatto sta che il conduttore romano è amatissimo. Vi siete mai chiesti, però, come sia cambiato nel corso degli anni? All’epoca del suo debutto, era solo un ragazzino alle prime mosse, oggi è un uomo in carriera, marito e padre affermato, ma com’era ai suoi esordi?

Com’è cambiato Paolo Bonolis dai suoi esordi?

Era esattamente il Dicembre del 2019 quando Paolo Bonolis, ospite della famosa ‘zia Mara’, si è lasciato andare ad una lunga intervista nello studio di Domenica In. In quest’occasione, il conduttore romano ha parlato proprio di tutto. Ed, ovviamente, non ha potuto fare a meno di parlare dell’inizio della sua carriera. Terminati i suoi studi, sembrerebbe che il buon Bonolis non avesse intenzione di sfondare nel mondo dello spettacolo, ma che l’occasione sia arrivata un po’ per puro caso. Uno ‘strano’ scherzo del destino, non trovate?

Fatto il provino, Paolo Bonolis è stato scelto per un programma destinato ai giovani, cavalcando l’onda del successo sin da subito. Pensate, all’epoca aveva solo 19 anni, ma già aveva stoffa da vendere. D’altra parte, la sua carriera incredibile ci da ampiamente ragione. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiato nel corso degli anni? Oggi lo conosciamo benissimo, ma com’era ai suoi esordi? Guardate questo scatto:

Un Paolo Bonolis decisamente giovanissimo in questo scatto, ma per nulla diverso rispetto ad adesso. Siete d’accordo con noi?

A quando il ritiro dalle scene?

Se Gerry Scotti ha recentemente parlato di pensione, anche Paolo Bonolis non ha potuto fare a meno di parlare del suo ritiro dalle scene. Ad oggi, è il vero e proprio mattatore della tv nostrana, ma quando bisogna prendere in considerazione l’ipotesi dell’addio? A Super Guida Tv, il conduttore romano ha spiegato quando accadrà, ma ha anche spiegato chi vede molto bene nel futuro.