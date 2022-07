Ricordate Manuel di Matrimonio a prima vista? Eccolo oggi a distanza di un anno dalle nozze

Ricordate Manuel di Matrimonio a prima vista? Eccolo oggi a distanza di un anno dalla celebrazione delle nozze.

Matrimonio a prima vista è un programma in onda su Real time che da alcuni anni riscontra un forte seguito. Il team di esperti forma delle coppie che in realtà nella vita non lo sono dato che si incontrano per la prima volta poco prima del sì.

Dopo le nozze trascorrono circa un mese insieme e alla scelta finale c’è l’attesissima decisione, restare insieme o separarsi. Chi segue il format da molto ricorderà un po’ per sommi capi tutti i protagonisti e tutto quello che è successo. Ricordate Manuel Felici? Ha fatto parte della settima edizione e fu affiancato a Dalila Cantagallo. La loro storia sembrò, tra quella delle coppie di questa edizione, la più affiatata. Infatti fin dall’inizio non nascosero un interesse. Ma quando cominciarono a scoprirsi qualcosa andò storto e la relazione giunse ad un punto di non ritorno. Alla scelta finale la decisione di separarsi apparve quasi inevitabile dato che le incomprensioni erano diventate insormontabili

Ecco, ma che cosa è successo dopo il programma?

Matrimonio a prima vista, ricordate Manuel Felici? Eccolo a distanza di circa un anno

Manuel Felici è stato uno dei protagonisti della settima edizione di Matrimonio a prima vista. Il team di esperti lo affiancò a Dalila Cantagallo. Inizialmente il loro matrimonio rispetto alle altre due coppie apparve bello e pieno di entusiasmo.

Purtroppo, col passare dei giorni e della convivenza, la scoperta di modi diversi di porsi, di comportarsi, diciamo le diverse personalità portarono ad un allontanamento. Fu proprio Dalila che cominciò a esprimere il malessere, spiegando che qualcosa non stava andando per il verso giusto. Dopo questo momento le discussioni divennero sempre più costanti e sembrava che un putno di non ritorno non ci fosse più, come poi è accaduto. Infatti il giorno della scelta ci fu il divorzio e nella puntata di Matrimonio a prima vista e poi fu ribadita la decisione della separazione. Oggi, a distanza di un anno, cos’è successo?

Ecco Manuel Felici, naturalmente quello che sappiamo possiamo scoprirlo solo osservando il suo seguitissimo profilo social. L’ex sposo è rimasto in contatto con alcune persone della sua edizione, in particolare con Davide Graceffa, infatti con lui ci sono diverse foto. Inoltre possiamo vedere da foto recenti alcuni dei bellissimi luoghi visitati. L’8 marzo 2022 ha pubblicato degli scatti del matrimonio con Dalila, di un anno fa, con a corredo la scritta: “Esattamente un anno fa iniziò questo viaggio bello, entusiasmante, ricco di emozioni fortissime. Purtroppo non è andato come si sperava ma resta comunque quell’esperienza unica che rimarrà sempre e nessuno cancellerà”.

Voi avete seguito il percorso di Manuel e Dalila?