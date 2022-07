“Sono dislessica e disgrafica”: la conduttrice racconta tutta la verità

La conduttrice ha raccontato tutta la verità: “Sono dislessica e disgrafica”, l’ha scoperto quando aveva 20 anni, di chi si tratta.

A distanza di pochissimo tempo dalla confessione dell’amata star di Hollywood sul suo disturbo del linguaggio, ne arrivo un’altra della famosissima conduttrice nostrana. “Sono dislessica e disgrafica”, ha detto nel corso di una sua intervista.

Attualmente al timone del programma dell’estate, che puntata dopo puntata riesce a dimostrarsi davvero imbattibile, la conduttrice vanta di una carriera impressionante. Ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo da giovanissima, ma sin da subito ha messo tutti d’accordo. Il suo curriculum, infatti, è ricco di esperienze lavorative impressionanti e il suo successo è riuscito a raggiungere dei livelli stratosferici. Nonostante sia amatissima, però, siamo certi che non tutti conoscono tutto quello che occorre sapere sul suo conto. A partire dall’infanzia trascorsa presso la comunità di San Patrignano, dove si sono conosciuti ed in seguito innamorati i suoi genitori, fino al suo disturbo del linguaggio, la conduttrice è un libro intero da scoprire. “Sono dislessica e disgrafica”, ha detto, raccontando tutta la verità a Io Donna nel 2016. Di chi parliamo?

La conduttrice racconta tutta la verità: cosa ha rivelato

“Per tutta l’adolescenza ho pensato di essere stupida, a scuola ho sofferto come un cane”, ha raccontato la conduttrice a Io Donna diverso tempo fa, svelando il suo disturbo del linguaggio. All’età di circa 20 anni, ha scoperto di essere disgrafica e dislessica. La scoperta, quindi, è arrivata in una fase abbastanza avanzata della sua vita. “Parlare mi riesce, mi sono esercitata tutta la vita. Anche con i ragazzi è andata così”, ha raccontato.

Curiosi di sapere di chi stiamo parlando? Forse in molti lo sapranno, ma facciamo riferimento proprio ad Andrea Delogu! In diverse occasioni, infatti, la conduttrice ha ampiamente parlato dei suoi disturbi, ma anche rivelato di essere anche consapevole di non avere affatto dei limiti. Ricordate, infatti, quando – dopo la sua esibizione sul palco del Tim Summer Hits – ha incoraggiato Mika a lanciare un messaggio per tutte quelle persone che – come loro – sono dislessici. “Anche se abbiamo questo disturbo, non significa che non possiamo stare qui a parlare e a cantare”, ha detto il cantante, ricevendo un boato d’apprezzamento da parte del pubblico in piazza.

Chi è il suo fidanzato?

Dopo la fine del suo matrimonio col famoso attore, Andrea Delogu ha nuovamente ritrovato l’amore con un aitante modello napoletano. I due, stando a quanto si apprende dal racconto della conduttrice fatto a Vanity Fair, sembrerebbe che si siano conosciuti su Instagram. E che – nonostante le prime titubanze di lei – non si siano mai più lasciati.

State seguendo anche voi Tim Summer Hits? Giovedì andrà in onda un appuntamento imperdibile!