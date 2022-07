Uomini e Donne, situazione complicata: “Non sto divorziando, ma…”; la confessione dell’ex protagonista del programma di Canale 5.

Insieme formano una delle coppie più amate della storia di Uomini e Donne. Un percorso tormentato nello studio della trasmissione, ma alla fine ha vinto l’amore.

Un amore dal quale è nata una meravigliosa famiglia: oggi i due ex protagonisti del programma di Maria De Filippi sono genitori di due splendidi bambini. Non sono mancati i momenti di crisi, ma, alla fine, l’amore ha vinto ancora. Negli ultimi giorni però, i fan si sono preoccupati: nuova crisi in arrivo? A rispondere è stata proprio l’ex corteggiatrice, attraverso alcuni video postati nelle sue stories di Instagram.

“Non sto divorziando ma”, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne rivela tutto

“Io non so cosa ve lo faccia pensare, ma io non sto divorziando. Io e Aldo stiamo benissimo insieme, anzi tiè! Non si sa mai…”. Con queste parole, attraverso le sue Instagram Stories, Alessia Cammarota ci tiene a precisare che la sua storia con Aldo Palmieri prosegue a gonfie vele.

A quanto pare, l’ex corteggiatrice napoletana ha ricevuto alcuni messaggi inerenti ad una presunta crisi di coppia e non ha perso tempo a smentire. Pure ammettendo, però, che sta vivendo un periodo non proprio facile: “Semplicemente per me è quest’ultimo periodo è stato un periodo di forte stress, ho un carico di responsabilità veramente importante, che ovviamente voi non potete conoscere. E questo mi sta portando anche un piccolo problema fisico, che però è risolvibilissimo“. Queste le parole della Cammarota, che aggiunge di aver semplicemente bisogno di un po’ di relax e di una piccola cura: “Tutto tornerà alla normalità, mi devo solo dare una calmata, devo andare in vacanza”.

Altro che crisi. A conclusione del video, Alessia sottolinea l’importanza del suo compagno in questi giorni complicati: “Menomale che c’è Aldone, che mi prende e mi fa ridere come una bambina. E quindi menomale che c’è lui!”

Tutto procede alla grande tra Aldo e Alessia, che si sono fidanzati nel 2014, quando lui ha lasciato il trono di Uomini e Donne uscendo dal programma con lei. Nel 2015 si sono sposati e poco dopo è nato Niccolò, ma, ad un anno dalla nascita del piccolo, è arrivato un forte periodo di crisi. La separazione tra i due sembrava definitiva: Aldo aveva iniziato una storia con un’altra donna, deciso a chiudere con Alessia. Mesi dopo, però, la notizia più bella per i fan: i ‘Palmarota’ si sono ritrovati e, a poco a poco, hanno rimesso in piedi il loro matrimonio, accogliendo anche il secondo figlio, Leonardo, nel 2017. Oggi sono più uniti e innamorati che mai, tra le coppie più belle mai viste a Uomini e Donne!