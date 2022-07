Non immaginereste mai com’è oggi Jennifer dopo Vite al Limite? Ne resterete impressionati

Jennifer è stata una delle pazienti del dottor Nowzaradan a Vite al Limite: non immaginereste mai com’è diventata oggi? Impressionante!

A distanza di anni dalla sua partecipazione a Vite al Limite con sua figlia Marissa, la storia di Jennifer fa ancora tanto chiacchierare. La donna, infatti, aveva scelto di partecipare al programma di Real Time per ritornare in forma, ma avete visto com’è diventata oggi?

Pesava esattamente 289 kg quando è entrata a far parte della clinica di Houston, eppure Jennifer ha subito registrato dei risultati piuttosto incredibili. Durante il suo percorso di dimagrimento, ovviamente, non sono affatto mancati alti e bassi, ma la sua forza è stata talmente superiore da farle superare non solo qualsiasi ostacolo, ma anche da farle raggiungere un obiettivo impressionante. Terminato il suo percorso dinanzi ai riflettori, infatti, la donna aveva perso più di 50 kg, rendendo il dottor Nowzaradan felice ed orgoglioso di quello che aveva fatto. Sono trascorsi più di 4 anni dalla messa in onda della sua storia a Vite al Limite, ma com’è oggi? Recentemente, vi abbiamo mostrato il cambiamento fisico di sua figlia Marissa, ma Jennifer com’è diventata? Ne resterete davvero impressionati.

Guardate com’è oggi Jennifer dopo Vite al Limite: clamoroso

Sin da subito, Jennifer si è dimostrata completamente diversa da tutti gli altri pazienti di Vite al Limite. Certo, la donna non ha raggiunto grandi risultati come Donald, ma in ugual modo è dimagrita più di 50 kg, soddisfacendo alla grande le richieste del dottor Nowzaradan. In tantissimi, però, si chiedono qualche cosa in più su di lei e, soprattutto, com’è diventata oggi? Siete pronti anche voi a scoprire ogni cosa?

Il percorso di Jennifer a Vite al Limite non è stato affatto una passeggiata. Insieme a sua figlia Marissa, infatti, la donna ha fatto psicoterapia ed ha dovuto far fronte ai mostri del passato. Se questo, però, per tanti è stato un limite, per Jennifer è stato un punto di forza. È proprio analizzando i suoi problemi e i suoi scheletri che la donna è riuscita a farsi forza! Oggi si mostra sui social completamente diversa rispetto a Vite al Limite. Eccola:

Congratulazioni, cara Jennifer! La tua vita dopo Vite al Limite è fortemente cambiata!

