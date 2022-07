Belen Rodriguez uguale a sua mamma da giovane: la foto che nessuno conosce

Belen Rodriguez e mamma Veronica, in questa foto la showgirl le somiglia in un modo davvero incredibile: così non l’avete mai vista!

Belen Rodriguez non ha certamente bisogno di presentazioni. La splendida showgirl argentina dal suo esordio davanti le telecamere ad oggi, ha ottenuto un successo davvero clamoroso.

Ambizione, talento ed ovviamente bellezza e simpatia, hanno fatto di Belen uno dei personaggi televisivi più amati, sì anche criticati, e più seguiti di sempre. Sulla scena non fa solamente scalpore per la sua indomabile bellezza e per la sua bravura sul piccolo schermo. Belen Rodriguez è stata spesso al centro dell’attenzione, in particolare per le sue relazioni amorose. Quella sicuramente più significativa che ancora oggi occupa un posto importante nel suo cuore, è la meravigliosa storia d’amore con il suo compagno, Stefano De Martino. Non è più un segreto ormai che a distanza di tempo i due oggi siano nuovamente insieme e gli scatti social ne sono una mera dimostrazione.

Il 2022 è per Belen un anno di grande successo. Sia sul lavoro sia in amore, la showgirl può navigare certamente in mari limpidi e tranquilli. Tra un weekend al mare con la sua splendida famiglia e le riprese della nuova edizione di Tu sì Que Vales, in questa stagione Belen Rodriguez è piuttosto impegnata e super in forma.

Ci stupisce continuamente con dei look incredibili che mettono in risalto la sua incredibile bellezza. Spesso e volentieri, la splendida conduttrice si è divertita a mostrare degli hair look davvero intriganti, uno di questi è sicuramente il look con le onde morbide e la frangia. Ma è proprio con questo look che Belen Rodriguez appare identica alla sua mamma. In questo scatto da giovanissima, mamma Veronica Cozzani è identica a Belen. Così non l’avete mai vista.

Belen Rodriguez è identica a sua mamma: la foto che non avete mai visto

E’ sul suo profilo social che spesso e volentieri mamma Veronica Cozzani condivide scatti che la ritraggono nel passato insieme alla sua splendida famiglia. La mamma dei fratelli Rodriguez è oggi un personaggio molto seguito e via social conta un numero di follower davvero altissimo. Dal suo canale Instagram ufficiale, si scorgono scatti in cui la donna appare giovanissima. Oggi è una donna incantevole e vederla in questo scatto vi lascerà senza parole per l’incredibile somiglianza con Belen Rodriguez. Le due sono due vere gocce d’acqua, basterà guardare questo imperdibile scatto:

Bella, anzi bellissima diremmo proprio come la sua splendida mamma. Notate l’incredibile somiglianza tra Belen e mamma Veronica? In questo scatto del passato dove appare giovanissima. Lo scatto precisamente risale a quando aveva solamente 16 anni. Non la trovate incantevole?