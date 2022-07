Belen e Stefano, cosa succede quando sono lontani dalle telecamere: il retroscena che non tutti conoscono sulla coppia.

Una gioia immensa per i fan che, neanche nei momenti più bui, si erano rassegnati alla loro rottura. Oggi, Belen Rodriguez e Stefano De Martino appaiono più uniti ed innamorati che mai.

E, da qualche giorno, hanno iniziato a mostrarsi insieme anche sui social, dove nelle scorse ore hanno condiviso le immagini della loro gita in barca a Ponza. Momenti meravigliosi, tra tuffi in mare e tramonti che hanno fatto da cornice al loro splendido amore. E c’è un retroscena che riguarda proprio l’amatissima coppia, quando però è lontana dalle telecamere o fotocamere. Come si comportano Belen e Stefano con i fan? Ecco cosa è trapelato.

Belen e Stefano lontani dalle telecamere: beccati cosi, il retroscena

Ormai non si nascondono più. Stefano e Belen sono tornati insieme e non potrebbero essere più felici. Dopo la (seconda) separazione, avvenuta ne 2021, e la nascita della piccola Luna Marì, figlia di Antonino Spinalbese, tra la Rodriguez e l’ex ballerino di Amici sembrava essere davvero finita. Appunto, sembrava. Perché a quanto pare l’amore che lega Stefano e Belen è qualcosa di troppo forte, capace di riaccendersi anche quando sembra troppo tardi. E la gioia dei fan è davvero tantissima: la coppia è, senza ombra di dubbio, una delle più amate del mondo dello spettacolo. Ma come sono Belen e Stefano lontani dalle telecamere?

Ebbene, proprio durante la loro vacanza a Ponza, è emerso un retroscena davvero curioso. La famosa blogger Deianira Marzano, attraverso il suo Instagram, ha condiviso alcuni scatti inviati dai fan. Fan che hanno incrociato la coppia in barca, nelle splendide acque ponziane, e hanno rivelato che Belen e Stefano sono stati super disponibili. Oltre ad essere complici ed uniti tra di loro, secondo quanto riportato dai followers di Deianira, Belen e Stefano sono stati carinissimi e gentili con tutti. Ecco uno degli scatti condivisi dalla blogger napoletana sul suo seguitissimo profilo Instagram:

Che dire, Stefano e Belen formano davvero una coppia meravigliosa. E voi, siete felici per questo ritorno di fiamma?

Perché oggi tra Stefano e Belen funziona rispetto al passato

Dietro la ritrovata serenità delle due star ci sarebbe un motivo ben preciso. A parlarne è stato un amico della coppia al settimanale Nuovo Tv. Secondo lui, Stefano oggi è un uomo realizzato dal punto di vista lavorativo e non è più all’ombra della sua compagna. A quanto pare, infatti, il napoletano in passato ha sofferto la popolarità della Rodriguez. Un problema che, oggi, non esiste più: “Oggi Stefano è un uomo affermato, un conduttore uscito dall’ombra. Risultato: la coppia funziona meglio”.