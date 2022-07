Brutto episodio per Gabriel Garko: è successo alla sua festa di compleanno

Ha fatto sognare tutte le italiane e da poco ha compiuto 50 anni: qualcosa però è andato storto alla festa di Gabriel Garko.

Il tempo passa ma la sua bellezza no: è questo che viene in mente guardando le sue foto social o rivedendolo in tv. Gabriel Garko ha festeggiato i 50 anni lo scorso 12 giugno, ma il suo fascino rimane ben visibile a tutti. Per l’importante ricorrenza, il noto attore torinese protagonista di molte popolarissime fiction, ha organizzato un party speciale.

Un’occasione per riunirsi con amici e colleghi del mondo dello spettacolo ed anche per celebrare un altro anniversario altrettanto importante ovvero i suoi primi 30 anni di carriera. Un percorso iniziato partecipando e vincendo il concorso di Mr. Settimo Torinese, città dove è cresciuto con i genitori e le tre sorelle. Da lì, Dario Gabriel Oliviero (questo il suo vero nome) è riuscito ad aggiudicarsi il titolo di ‘più bello d’Italia’ per poi passare ai fotoromanzi e alle prime fiction tv.

Non sono mancate per lui partecipazioni a film famosissimi con veri maestri del cinema come Le fate ignoranti di Ozpetek, Callas Forever di Franco Zeffirelli. Insomma, di traguardi di cui sentirsi orgoglioso, il bel Gabriel ne ha davvero raggiunti tanti e molte delle persone da lui invitate hanno voluto omaggiarlo prendendo parte alla sua festa. Qualcosa però non è andato come previsto.

Gabriel Garko, questa non ci voleva: assenze pesanti alla festa

La location scelta da Garko per l’esclusivo party è stata Palazzo Brancaccio, a Roma. L’attore si è voluto circondare degli affetti più cari e sono stati molti i vip intervenuti all’evento. Solo per citarne qualcuno, erano presenti la conduttrice Milly Carlucci accompagnata da suo marito Angelo Donati, Eleonora Daniele, Beppe Convertini, l’ex gieffino Manuel Bortuzzo, Laura Freddi, Enrico e Federica Vanzina.

Insomma, volti più che noti del mondo della tv. Eppure, ci sono state alcune assenze pesanti. Persone a cui Gabriel è molto legato e che purtroppo sono state costrette a non partecipare per via di altri impegni.

Parliamo della sua carissima amica e collega Eva Grimaldi, che in passato ha avuto una pseudo storia d’amore con lui, e di Rosalinda Cannavò, altra amicizia importante per Garko che proprio con la bella siciliana confessò al GF Vip la sua omosessualità.

La Grimaldi non ha potuto recarsi alla festa perché impegnata al Pride di Lecce con sua moglie Imma Battaglia. In compenso, non ha mancato di fare gli auguri all’amico tramite un post sui social. Rosalinda invece quella sera era apparsa sui social alle prese con la visione della prima puntata della quarta stagione di Seconda Vita, il programma di Gabriele Parpiglia che l’ha vista tra i protagonisti.

Ci uniamo anche noi agli auguri al bravissimo Gabriel Garko!