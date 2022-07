Cambia tutto ad Amici: nessuno si aspettava nulla di simile; cosa accadrà nelle prossima edizione del talent show di Maria De Filippi.

È il talent show più longevo della nostra tv e, ben presto, tornerà su Canale 5. Amici di Maria De Filippi sarà, infatti, una delle prime trasmissioni a tornare in onda dopo il consueto stop estivo.

Come per la passata edizione, anche quest’anno Amici partirà a settembre, con le puntate pomeridiane che andranno in onda di domenica, e non di sabato come in passato. Un’edizione attesissima, come sempre, dal pubblico, che non vede l’ora di scoprire chi saranno i nuovi allievi della scuola più famosa della tv. In attesa di scoprire questo, c’è un’altra, clamorosa, notizia che riguarda la prossima stagione di Amici. I fan sono al settimo cielo!

Cambia tutto nella prossima edizione di Amici: a sorpresa ci sarà lei

Manca sempre meno all’inizio di una nuova stagione televisiva. E, per il 22 esimo anno consecutivo, si apriranno le porte della scuola più famosa della tv. Amici di Maria De Filippi tornerà con una nuova edizione, che si prospetta più interessante che mai. E che sarà caratterizzata da un importante ritorno.

Secondo quanto riporta TV Blog, ad Amici tornerà Arisa nel ruolo di insegnante di canto! L’artista genovese ha fatto parte del cast del talent due anni fa, nella ventesima edizione, per poi lasciare il programma ed iniziare l’avventura a Ballando con le stelle, dove ha trionfato in coppia con Vito Coppola. Dopo un anno di stop, però, la cantante sarebbe pronta a tornare dietro la cattedra della scuola di Maria De Filippi, chiaramente nella commissione di canto. Ma cosa accadrà con il ritorno di Arisa?

C’è da capire se la cantante prenderà il posto di uno dei prof della passata edizione o se si aggiungerà un posto in più nella commissione di canto. Quel che è certo è che i telespettatori di Amici sono felicissimi per la notizia e non vedono l’ora di rivedere le simpaticissime gag tra Arisa e Rudy Zerbi.

Cosa sappiamo su Amici 2022

Quella su Arisa è solo l’ultima delle indiscrezioni riguardanti Amici trapelate nelle ultime settimane. Tante le indiscrezioni, ma anche notizie certe, come la conferma di Lorella Cuccarini, che sarà di nuovo nel cast dei professori del talent. E, a proposito del cast di allievi, Amedeo Venza ha parlato della possibilità di vedere ad Amici 2022 un famoso figlio d’arte. Dopo LDA, nella scuola di Canale 5 potrebbe approdare Giovanni Antonacci, figlio del celebre Biagio Antonacci e dell’attrice Marianna Morandi, figlia di Gianni Morandi. Ci sarà davvero lui tra i concorrenti della prossima edizione di Amici? Non ci resta che attendere per scoprire tutte le novità nel dettaglio. Noi non vediamo l’ora, e voi?