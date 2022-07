Chiara Ferragni, che cosa ha fatto appena ha saputo di Sanremo: retroscena impensabile

Chiara Ferragni lo ha fatto dopo aver saputo della sua partecipazione al Festival di Sanremo in veste di co-conduttrice: retroscena impensabile.

La nuova edizione del Festival di Sanremo andrà in onda a febbraio del 2023. Mancano molti mesi ma sono già da qualche settimana in atto i preparativi per organizzare al meglio l’evento. Amadeus dopo la fine della settantaduesima edizione non aveva dato nessuna certezza di una sua quarta conduzione.

Poi è arrivata la conferma, il conduttore ha accettato nuovamente il timone della kermesse e sembrerebbe che questa volta voglia realizzare un’edizione ancora più maestosa di quella precedente. Lo dimostrano i primi nomi emersi alla conduzione al suo fianco. Soltanto pochi giorni fa ha fatto sapere che sarà lì con lui ad affiancarlo Gianni Morandi. L’annuncio è arrivato al Tg 1 ed è arrivata anche la pronta risposta del cantante che ha accettato l’incarico.

Prima ancora abbiamo appreso con sorpresa della presenza di Chiara Ferragni. L’influencer sarà al fianco di Amadeus in veste di co-conduttrice nella prima e nell’ultima serata, quindi aprirà il Festival e lo chiuderà con la scoperta del vincitore. Chiara appena la notizia è stata diffusa ha pubblicato uno scatto in cui è fotografata insieme ad Amedeus in cui lo ha ringraziato per averla scelta. Negli ultimi giorni è emerso un retroscena inedito, sapete che cosa è successo dopo? Scopriamo che cosa ha fatto la Ferragni dopo aver saputo della sua partecipazione.

Chiara Ferragni, lo ha fatto dopo aver saputo della sua partecipazione al Festival di Sanremo

Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice al fianco di Amadeus al Festival di Sanremo nel 2023. Lo ha annunciato qualche settimana fa lo stesso conduttore che ha fatto sapere che l’influencer lo affiancherà nella prima e nell’ultima serata.

Appena dopo che la notizia si è diffusa lei ha pubblicato una foto in cui appare insieme al conduttore e in didascalia ha scritto: “Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023″. Una grande novità questa che ha fatto piacere ai suoi fan che sono milioni, e milioni sono poi gli italiani che seguono la kermesse. Nelle ultime ore è emerso un retroscena di cui nessuno sa. Sapete che cosa ha fatto Chiara subito dopo aver appreso di essere la co-conduttrice del Festival di Sanremo? A rivelarlo in un’intervista a SuperGuida Tv è stata Simona Ventura, ma perchè proprio la conduttrice? Adesso lo capirete.

Simona ha prima esplicitato che Amadeus è un genio e ha poi svelato che Chiara Ferragni l’ha chiamata chiedendole di farle un po’ da guida: “Chiara quando deve rivolgersi alla televisione chiama sempre me e io di questo la ringrazio”, ha raccontato. A quanto pare l’influencer ha chiamato la conduttrice affinchè le faccia un po’ da guida, ma non è la prima volta, lo fa sempre quando deve rivolgersi alla tv.