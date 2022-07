Dove lavora Chiara Ferragni: mostra a tutti il suo nuovo ufficio ed è spettacolare

A capo di un impero economico in continua espansione, Chiara Ferragni ha mostrato sui social dove lavora si trova e com’è il suo ufficio.

Se qualcuno dovesse descrivere il ‘fenomeno Chiara Ferragni‘, potrebbe riuscirci pensando ad una donna che è riuscita ad esprimere al meglio tutte le potenzialità della figura femminile all’interno della società. Moglie e madre attenta e premurosa, ma anche donna forte e determinata che ha costruito, mattone dopo mattone, una carriera sfolgorante.

Influencer italiana più famosa al mondo, ma anche imprenditrice rampante e dalle mille iniziative. Un successo che non accenna ad affievolirsi, anzi, tende ad aumentare sempre di più anche per quanto riguarda le attività intraprese negli ultimi anni.

Stiamo parlando dei tanti progetti nell’ambito della moda e del beauty che ha lanciato sul mercato col suo inconfondibile marchio: gioielli, costumi da bagno, make-up, abiti, borse e tanto altro. Risultati strepitosi di un cammino cominciato nel 2009 da un blog, The Blonde Salad, in cui l’allora 22enne cremonese mostrava i propri look dando libero sfogo alla passione per la moda che l’accompagna da sempre.

La realtà imprenditoriale che Chiara ha messo in piedi oggi ha assunto dimensioni davvero importanti e naturalmente ciò richiede anche spazi più ampi. Perciò ha deciso di trasferire il suo ufficio in una sede più adatta, che si trova sempre nel capoluogo lombardo. Da qualche mese sono in corso i lavori e manca ancora un po’ per poter vedere l’opera completa, ma nel frattempo la moglie di Fedez ha mostrato sui social qualche dettaglio di ciò che sta per realizzare. Siete pronti a dare una sbirciatina?

Chiara Ferragni cambia la sede del suo ufficio: ecco dove lavora adesso

La Ferragni ha scelto di collocare la nuova sede di The Blonde Salad e TBS Crew in un edificio di Via Turati dove si era fatta immortalare qualche settimana fa in alcuni scatti pubblicati su Instagram. Ora però ha voluto svelare anche qualche particolare degli interni del futuro ufficio e bisogna ammetterlo, c’è da restare incantati!

Tra le sue ultime Instagram stories, l’influencer ha condiviso una foto che ritrae la location ancora in allestimento. Anche stavolta, come per l’ufficio precedente, il colore dominante è il rosa pastello. Le particolarissime arcate danno subito un’impronta unica e il fatto che siano rosa non fa che mettere ancora di più in risalto il raffinato dettaglio.

A parte il rosa, l’open space è caratterizzato da altri colori chiari che ne aumentano la luminosità e rendono l’atmosfera giovane, dinamica e piena di vita. Tutte caratteristiche a cui Chiara ci ha abituati fin dai suoi esordi, col suo stile perfettamente moderno ma che non rinuncia mai ad un pizzico di romanticismo.

Che ve ne pare? Non vediamo l’ora di ammirare il lavoro terminato, sarà sicuramente imperdibile!