Elodie al mare senza trucco: anche al naturale è bellissima

Elodie sui social si mostra in tutte le sfaccettature, di recente ha condiviso uno scatto al mare senza filtri e trucco: è bellissima anche al naturale.

Elodie è una delle artiste più amate degli ultimi anni. Era molto giovane quando ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica. Partecipa ad X-Factor nel 2009 ma viene eliminata durante le fasi iniziali.

Nel 2015 entra invece a far parte della scuola di Amici, il talent show è stato per lei ma anche per molti altri grandi artisti che si sono affermati in seguito, un grande trampolino di lancio. Infatti dopo l’esperienza nel programma di Maria De Filippi ha cominciato a riscuotere grande successo. La sua musica oggi è ascoltatissima e i suoi brani raggiungono sempre le prime posizioni nelle classifiche. Anzi, molto spesso diventano dei veri e propri tormentoni, soprattutto negli ultimi anni, dove abbiamo assistito alla messa in scena di uno stile diverso da come l’abbiamo conosciuta tempo fa.

Rispetto a quando cominciò a muovere i primi passi, oggi Elodie osa molto di più, balla, ride e si diverte e questo possiamo vederlo anche dai suoi video musicali e dal suo stile nel vestire. Sui social è abbastanza attiva ed è proprio sul suo canale che pubblica molte foto in cui si mostra in tutte le sfaccettature, con i tantissimi cambi di pettinatura, con abiti che catturano sempre l’attenzione. In una foto che risale a qualche giorno fa, appare al mare. Elodie ha condiviso questo scatto in cui si mostra senza trucco, con i capelli al naturale.

Elodie, il selfie al mare senza trucco: la cantante è bellissima anche al naturale

Elodie in questi mesi è stata al centro del gossip per la sua storia con Marracash, relazione che si è conclusa ma che ancora oggi fa parlare. Sembrerebbe che fra i due ci sia una sorta di filo che li tiene legati anche se adesso non sono più una coppia.

A far parlare è anche la sua musica che piace proprio tanto! La cantante ha un canale social seguito da quasi 3 milioni di follower e per questo possiamo immaginare che nessuno dei suoi post passi inosservato. A lei piace cambiare, infatti in quasi tutte le foto appare con un look diverso. Soprattutto negli ultimi anni ha cambiato spesso acconciatura, è passata dal taglio corto a quello lungo, con pettinature sempre diverse. Qualche giorno fa ha condiviso una serie di scatti in cui si è mostrata al mare e ha pubblicato anche un selfie in cui appare senza trucco.

Ecco l’immagine di cui parliamo. Elodie ha scattato questa foto dove è in primo piano, con i capelli lasciati senza piega dato che si trova al mare, e con il viso senza make up. Non ci sono parole, è bellissima anche così!