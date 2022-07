Gerry Scotti, brutta notizia per il conduttore: un vero e proprio colpo basso

Gerry Scotti, è arrivata nelle ultime ore una brutta notizia per il conduttore: questo è un vero e proprio colpo basso.

Nelle ultime settimane sono stati annunciati i palinsesti Rai e Mediaset con tante belle novità e con non poche sorprese, anche amare. Infatti se per qualcuno le notizie sono positive c’è qualche conduttore che invece è rimasto senza programma, almeno per il momento salvo cambiamenti.

Adesso le trasmissioni che solitamente vanno in onda da settembre fino a maggio- giugno sono in pausa. Quello che è certo che con l’arrivo della stagione autunnale avremo modo di seguire nuovamente il Grande Fratello Vip, per esempio, condotto da Alfonso Signorini, che è super impegnato nella scelta del cast, e ancora Uomini e donne, Amici, Tu si que vales, Domenica In, e anche nuovi format, come Boomerissima con Alessia Marcuzzi o il format on the road con Elisa Isoardi. Ritornano le trasmissioni che sono trasmesse nel tardo pomeriggio, per esempio Caduta Libera con Gerry Scotti o Avanti un altro con Paolo Bonolis.

Adesso dobbiamo solo aspettare che passi l’estate per immergerci in nuovi colpi di scena. Da poche ore è però arrivata una notizia non del tutto positiva per l’amato Zio Gerry: vediamo che cosa riguarda.

Gerry Scotti, brutta notizia per il conduttore: cosa è merso nelle ultime ore

Con la fine dell’estate e l’arrivo della stagione autunnale avremo modo di seguire le nuove edizioni dei programmi che ci coinvolgono tutto l’anno. Il pubblico è già in attesa di scoprire chi saranno questa volta i protagonisti, per esempio del Grande Fratello Vip, o di Amici, gli ospiti delle nuove puntate di Domenica In, i protagonisti di Caduta Libera e Avanti un altro.

Per quanto riguarda il programma Tale e quale show di Carlo Conti, il conduttore ha già svelato i nomi, quindi sappiamo in anticipo chi vedremo sul palco di Rai 1. Intanto però che arrivi la stagione autunnale e porti con sè le nuove edizioni, stanno andando in onda vecchie puntate di vari programmi. E a tal proposito è arrivata nelle ultime ore una notizia non del tutto positiva per Gerry Scotti.

Sabato 16 luglio sono state trasmesse le repliche de Lo show dei record e stando agli ascolti, non ha vinto la serata. Infatti è stata Antonella Clerici con una puntata della seconda edizione di The Voice Senior a trionfare. Il programma in onda su Rai uno ha ottenuto più del 16% di share, intrattenendo 1.790.000 spettatori, invece il format di Scotti ha raggiunto oltre il 12 % di share con un totale di 1.184.000 spettatori, non riuscendo quindi a superare The Voice Senior.

Rai Due con La follia viene dal passato, Italia Uno con Superman & Lois e Rai Tre con La fabbrica del mondo hanno ottenuto risultati inferiori ai programmi sopra citati. Ovviamente dobbiamo ricordare che si tratta di repliche in attesa della messa in onda delle nuove edizioni.