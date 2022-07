Il dramma di Nathaly Caldonazzo: l’incidente che l’ha segnata

Nathaly Caldonazzo racconta il proprio dramma, il terribile incidente che l’ha segnata: “Sono fortunata a non essere finita in carrozzella”

E’ stata una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nathaly Caldonazzo, attrice, showgirl, ballerina oltre che ex modella italiana ha spiazzato tutti con un racconto shock.

Classe ’69, conosciuta anche come Nathaly Snell. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo non è certamente recente. Ricordate com’era da giovanissima? Nel corso degli anni, erano gli anni ’90 quando ha cominciato ad acquisire notorietà. E’ finita poi sotto le luci dei riflettori in particolare per la sua storia d’amore con Massimo Troisi. I due sono stati insieme fino al momento della tragica scomparsa dell’amatissimo artista. Nel corso degli anni, il curriculum artistico della bella showgirl è andato arricchendosi. Non solo nelle vesti di ballerina ed attrice.

Di fatti, Nathaly Caldonazzo ha preso parte nei due reality show più seguiti della storia della televisione italiana, L’Isola dei Famosi nel 2017 ed il Grande Fratello Vip nel 2021. Nel periodo che intercorre fra la partecipazione come naufraga in Honduras e la sua partecipazione come concorrente del GF Vip, la showgirl è rimasta vittima di un incidente che l’ha profondamente segnata. In un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Nathaly Caldonazzo ne ha raccontato i dettagli: “Sono fortunata a non essere finita in carrozzella“.

Nathaly Caldonazzo, il terribile incidente

Era il 2018 quando Nathaly Caldonazzo è rimasta vittima di un incidente che l’ha gravemente segnata. Era al bordo del suo scooter quando tutto è successo. Subito dopo l’accaduto, la showgirl ha raccontato sommariamente quanto successo direttamente sul suo profilo social ufficiale. Dalle prime informazioni che era riuscita a fornire, la showgirl aveva fatto sapere di essersi ahimè distrutta un ginocchio.

Ma è ai microfoni del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni che l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha raccontato i dettagli di quella terribile circostanza. Fatti che fanno venire i brividi: “Sono claudicante, tant’è che mi hanno riconosciuto una percentuale importante di invalidità“, ha raccontato. Nel corso del suo racconto, Nathaly Caldonazzo ha purtroppo fatto sapere che questo incidente ha messo un limite alla sua vita: “Non posso più fare musical, ne correre ne essere testimonial di costumi da bagno. E sono fortunata a non essere finita in carrozzella altrimenti avrei avuto bisogno di assistenza tutto il giorno”, ha detto.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip da quell’incidente è rimasta piuttosto provata. Nathaly Caldonazzo non ha di fatti nascosto le difficoltà che ha incontrato anche all’interno della casa: “Anche quando ho partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip ho avuto problemi. Alfonso Signorini mi diceva di muovermi velocemente di qui e di la. Io gli rispondevo che zoppicavo“.

E voi conoscevate questo retroscena sull’amata showgirl?