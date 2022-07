Nicole Kidman, stesso fascino di sua mamma: le avete mai viste insieme?

Di Nicole Kidman e della sua carriera di diva del cinema consociamo molte cose, ma non tutti hanno visto sua mamma: incantevoli insieme!

Col suo talento ha reso indimenticabili decine di pellicole hollywoodiane e la sua carriera di attrice sembra destinata a durare ancora a lungo. Nicole Kidman, classe 1967, è una delle dive del cinema più apprezzate a livello mondiale, ma oggi vogliamo accompagnarvi alla scoperta di un ‘dettaglio’ della sua vita che forse non è noto a tutti.

Della sua vita privata conosciamo i suoi amori più importanti, vale a dire quello per l’attuale marito Keith Urban e quello per il collega Tom Cruise, incontrato nel 1989 e con cui è stata sposata dal ’90 al 2001.

Durante gli anni in cui è stata legata alla star di Top Gun, infatti ha sofferto a causa di ben due aborti, motivo per il quale l’ex coppia decise poi di adottare due bambini. Terminato il primo matrimonio, nel 2006 sposò Urban e i due hanno avuto due figlie, Sunday Rose e Faith Margaret.

Per la nascita di quest’ultima, però, sono ricorsi alla surrogazione di maternità: l’attrice ha lottato per molto tempo contro l’infertilità, come ha raccontato l’anno scorso all’edizione australiana della rivista Marie Claire. In quell’occasione non esitò ad ammettere che le sarebbe piaciuto avere una decina di figli.

Restando nell’ambito della sua sfera privata, sul profilo Instagram della Kidman è spuntata una foto che la ritrae con sua madre. Voi l’avete vista?

Nicole Kidman, chi è e che lavoro fa sua mamma: guardate che somiglianza!

Nata ad Honolulu per via degli studi universitari di suo padre che portavano la famiglia a frequenti trasferimenti, Nicole ha genitori australiani di origini britanniche e tedesche. Ha anche una sorella più piccola, Antonia, che oggi è una conduttrice tv e giornalista.

Antony David Kidman era un biochimico ed uno psicologo laureatosi all’Università delle Hawaii a Manoa ed è purtroppo venuto a mancare nel 2014. La mamma dell’attrice, invece, Janelle Ann MacNeille, ha lavorato come docente di infermieristica. Le due donne si somigliano in modo impressionante: forse questo dettaglio non risulta evidente in modo immediato, ma se si osserva con più attenzione questo scatto che le ritrae insieme, si resta davvero a bocca aperta.

Tralasciando la differenza dei colori, il sorriso e l’espressione di entrambe sono davvero identici e anche la forma degli occhi è molto simile. E poi, come non fare caso a quanto sembra giovane la signora Janelle?

La bellissima star di Hollywood è certamente una donna molto legata alla famiglia, sia quella d’origine che quella che si è costruita da adulta. Voi cosa ne pensate del sogno di Nicole che avrebbe voluto almeno una decina di figli?