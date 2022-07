“Tra noi l’ombra dei tradimenti”: la famosa attrice racconta tutto

Intervistata dal Corriere della Sera, l’attrice ha ripercorso la lunga storia d’amore col marito incluso l’argomento ‘tradimenti’.

Separazioni e divorzi sono ormai all’ordine del giorno e se in passato decisioni così drastiche erano prerogativa dei personaggi del mondo dello spettacolo, oggi queste situazioni si verificano di frequente anche tra la gente comune. Ovviamente, ogni regola ha le sue eccezioni e c’è ancora qualche coppia famosa che resiste al tempo.

E’ proprio il caso della bellissima attrice, oggi 67enne, che vive tuttora l’amore con l’uomo che ha sposato nel 1991. La coppia però stava insieme da molto prima delle nozze: la loro storia infatti ha avuto inizio negli anni ’70 e, dopo 43 lunghi anni, sono uniti più che mai. Di questa pagina che ancora stanno scrivendo insieme, la famosa artista ha parlato in un’intervista concessa al Corriere della Sera.

Quando si sono incontrati per la prima volta, suo marito era già padre di due figli: il primo nato da una relazione con l’attrice Lauretta Masiero ed il secondo avuto dal primo matrimonio, quello con la compianta Catherine Spaak. Sebbene solida e duratura, l’unione tra i due artisti non è sempre stata tutta rose e fiori: lo ha rivelato l’attrice al noto quotidiano.

“Restare uniti è stato complicato”: la confessione dell’amata attrice sul tema dei tradimenti

La coppia in questione è quella formata da Gloria Guida e Johnny Dorelli alias Giorgio Domenico Guidi, due personaggi dall’incredibile carriera alle spalle e con una notevole differenza d’età. Quest’ultima, però, non è stata un impedimento neanche per la longevità della relazione.

Insieme da quasi mezzo secolo, marito e moglie hanno costruito una famiglia molto serena che si è ampliata con la nascita della loro figlia Guendalina. Galeotto fu il teatro, nel quale Johnny era già super affermato quando Gloria era appena agli esordi. “Lui mi sbirciava sempre, stavo in scena e vedevo spuntare il suo naso dalle quinte”, ha raccontato l’attrice al Corriere.

Come anticipato, la Guida non ha nascosto che la loro unione ha avuto anche momenti difficili, proprio come tutte le coppie. Nel loro caso, spesso il problema era la lontananza di Dorelli per via del lavoro che lo teneva impegnato in tournée per molti mesi all’anno. “Io mi trovavo a casa con la bambina e il papà che si vedeva solo il lunedì quando i teatri erano chiusi”, ha raccontato l’attrice. “Restare uniti è stato complicato”, ammette.

Quando le è stato chiesto se abbia mai sospettato di tradimenti, la sua risposta è stata molto franca: “L’ho pensato, a volte, come credo che lui lo abbia pensato di me”.

Anche voi trovate questa coppia davvero strepitosa? Complimenti ad entrambi per il bellissimo esempio d’amore che rappresentano.