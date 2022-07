“Perchè si deve criticare la differenza d’età?”: la conduttrice sta con un ragazzo molto più giovane

“Perchè si deve criticare la differenza di età?”: la conduttrice ha svelato di stare con un ragazzo molto più giovane di lei.

La frase che sentiamo spesso è ‘l’amore non ha età’, perchè chi avrà amato almeno una volta nella vita sa benissimo che l’amore può arrivare a qualsiasi età e si può provare un sentimento per persone che hanno un’età diversa dalla nostra anche se c’è quella grossa distanza anagrafica o anche per persone dello stesso sesso.

Molto spesso chi si fidanza con una persona più grande o molto più piccola viene criticato e giudicato amaramente. Questo accade in modo molto forzato per i personaggi del mondo dello spettacolo che essendo continuamente sotto l’occhio dei riflettori sono vittime di giudizi poco carini. Sono tantissime le coppie famose che oggi sono insieme e hanno una differenza d’età abbastanza forte ma questo, per alcune, non riscontra un problema, perchè se c’è l’amore c’è tutto e le critiche sono solo spine che poi il sentimento cancella.

Da qualche settimana una conduttrice amatissima ha fatto sapere di essersi fidanzata con un ragazzo molto più giovane e di aver iniziato la frequentazione circa un anno fa, a tal riguardo ha detto: “Perchè si deve criticare la differenza d’età?”.

“Perchè si deve criticare la differenza di età?”: l’amata conduttrice sta con un ragazzo molto più giovane

“Perchè si deve criticare la differenza d’età?”, è questa la domanda che la conduttrice si è posta ed è la medesima che spesso si pone chi si trova nella stessa situazione. Qualche settimana fa ha fatto sapere in un’intervista a Vanity Fair di aver trovato l’amore al fianco di una persona molto più giovane di lei.

Lo ha conosciuto sui social, ha 23 anni e lo frequenta da circa un anno. Andrea Delogu ha spiegato di aver conosciuto Luigi tramite il web, lui le aveva mandato dei messaggi e in uno le aveva detto: “Se tra dieci anni nessuno dei due ha trovato l’amore della sua vita, ci sposiamo?”. La conduttrice al primo appuntamento è rimasta sorpresa, dato che pensava si trattasse di un profilo fake scoprendo poi di aver avuto un pensiero sbagliato per tempo. Da allora, da circa un anno, si frequentano ma adesso non vuole ancora dare un ‘nome’ a questa relazione. Dopo un matrimonio alle spalle ora vuole viversi al meglio ciò che viene. In riferimento alla differenza di età però ha ricevuto molte critiche.

Infatti si trova ad essere tanto giudicata per questo e a tal riguardo ha detto: “Perchè la società mi deve mettere nella condizione di vergognarmi di essere legata ad una persona straordinaria?”. Ebbene, Andrea Delogu non ci sta, e se per lei che vive sulla pelle questo amore non conta la differenza di età chi siamo noi per giudicare?