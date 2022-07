Riconoscete così l’attrice? Oggi ha cambiato acconciatura, l’abbiamo amata in Daydreamer

La riconoscete in questo scatto? Abbiamo visto l’attrice nella serie televisiva turca Daydreamer ma aveva un look molto diverso.

Forse così non tutti la riconosceranno, questo è uno scatto social di un’attrice che abbiamo seguito in Daydreamer-Le ali del sogno. La serie televisiva turca ha avuto nel nostro paese ma anche nel paese di produzione e in tutti gli altri dove è stata trasmessa un enorme successo.

Il pubblico si è affezionato ai personaggi che sono apparsi in scena e in particolar modo si è lasciato travolgere dalla storia d’amore portata in primo piano. Can e Sanem ci hanno fatto vivere un sogno che sembrava all’inizio e anche durante quasi irrealizzabile. Molti personaggi, amici, parenti e colleghi della coppia, hanno cercato di mettere i bastoni fra le ruote alla loro storia d’amore. Per esempio abbiamo visto Huma, la mamma del fotografo, che ha cercato di allontanare il figlio dalla giovane scrittrice, o anche Polen, la sua ex fidanzata che ha tentato di riconquistarlo.

Anche Sanem è stata ostacolata e le difficoltà nel corso degli eventi sono sempre state troppe. Ci sono stati anche molti personaggi amici di entrambi i protagonisti: CeyCey, Leyla, Deren, Guliz. Tutti hanno dato qualcosa alla coppia e soprattutto qualcosa ai telespettatori. Nella foto che vi abbiamo mostrato in alto è fotografata un’attrice che ha recitato in Daydreamer, con questo nuovo look la riconoscete?

Daydreamer, riconoscete l’attrice in foto? Dopo circa un anno ha cambiato look

Daydreamer è una soap opera turca che ha avuto un grande successo. La storia d’amore tra Can e Sanem ha fatto da sfondo a tutta la trama ma parallelamente sono stati portati in scena numerosi altri rapporti.

Abbiamo visto l’amore tra Emre e Leyla: anche questo rapporto è ostacolato fin dall’inizio, in particolar modo dalla fidanzata dell’uomo. La sorella di Sanem ha poi difficoltà ad esprimere i suoi sentimenti e soltanto dopo un po’ i due diventeranno una coppia. Molti personaggi ci hanno fatto ridere e divertire con la loro simpatia. Guardando lo scatto in alto, riconoscete l’attrice? L’abbiamo vista proprio nella serie turca, dove ad un certo punto della storia inizia a provare dei sentimenti per Muzzafer, il ragazzo che all’inizio della soap aveva fatto la proposta di matrimonio alla protagonista. Dopo questo importante indizio avete capito quale personaggio ha interpretato?

Sibel Sisman ha portato in scena Guliz, l’assistente di Aziz, il padre di Can ed Emre ed è la segretaria dell’azienda. Nella serie aveva un look molto più esuberante e simpatico, con abiti dai colori sgargianti e anche l’acconciatura era diversa. Osservando con attenzione lo scatto social notiamo che ha tagliato i capelli, adesso sono più corti e porta una pettinatura diversa. L’attrice è molto bella in questa immagine!