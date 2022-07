Si sono sposati in gran segreto: i fan della coppia non sapevano nulla e sono al settimo cielo; finalmente sono marito e moglie.

“L’amore è bellissimo. L’amore e gentile. L’amore è paziente. Paziente da vent’anni”. Queste le parole della famosa star in merito alle nozze a sorpresa celebrate lo scorso sabato sera. I due amatissimi divi si sono sposati in gran segreto!

Una cerimonia da sogno, di cui nessuna sapeva nulla. In poche ore, però, le immagini degli sposi hanno fatto il giro del web e i fan sono letteralmente impazziti dalla gioia. Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa notizia.

Amatissimi in tutto il mondo, si sono sposati in gran segreto: che gioia per i fan!

Sono passati tre mesi dal fidanzamento ufficiale e, a gran sorpresa, sabato 16 luglio si sono detti sì! Sono diventati marito e moglie e i loro fan di tutto il mondo sono impazziti dalla gioia. Di chi stiamo parlando?

Di loro, i mitici ‘Bennifer’! Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati a quasi venti anni dalla loro prima relazione. Le due star sono state insieme dal 2002 al 2004, per poi separarsi… fino a circa venti mesi fa. Il ritorno di fiamma, reso ufficiale nel corso dell’estate 2021, ha fatto letteralmente impazzire i fan di tutto il mondo. Fan che non si erano mai rassegnati alla fine del loro amore, nonostante fossero passati ben due decenni. Ma l’amore, come ha ricordato J Lo, è paziente e in questo caso ne è valsa la pena aspettare.

L’attrice e cantante ha condiviso tutte le immagini del suo matrimonio, celebrato alla White Chapel di Las Vegas, sul suo sito OnTheJLo. Per l’occasione, JLo ha indossato due abiti, rigorosamente bianchi: uno con manica lunga e dettagli in pizzo, l’altro caratterizzato da scollo all’americana e gonna morbida. Quest’ultimo è un vestito che la Lopez ha indossato in scena, nel film The Wedding Planner, nel 2001. Cosa sappiamo dello sposo?

Anche lui in bianco, ha scelto una giacca che già aveva nell’armadio. Bellissimi ed elegantissimi, i Bennifer hanno fatto sognare tutti in versione ‘sposi’. E, il giorno dopo il sì, la Lopez ha mostrato ai fan di Instagram l’anello che indosserà per il resto della sua vita. Sul suo profilo ufficiale, Jennifer ha postato una foto in cui si trova a letto, in relax, senza trucco e senza filtri, ma con la sua meravigliosa fede al dito. Si tratta del primo scatto da sposata per la star, il cui viso racchiude tutta la gioia che ha nel cuore. Date un’occhiata:

Che dire, non possiamo che mandare i nostri migliori auguri a questi meravigliosi neo sposi. E voi, cosa state aspettando a vedere tutti gli scatti delle nozze dell’anno?