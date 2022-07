Amici, “Non ero in un bel momento”: volto amatissimo svela le sue difficoltà

L’ex volto di Amici si è raccontato al Corriere della Sera rivelando anche le difficoltà incontrate nella sua nuova vita da star.

Il suo ingresso ad Amici ha rappresentato per lui la vera svolta: un’occasione unica per esprimere il proprio talento arrivando al cuore della gente, che fin dall’inizio infatti ne ha fatto uno dei volti più amati nella storia del talent. Anche terminata quell’esperienza, il suo successo sta proseguendo alla grande ed oggi è un idolo per i più giovani.

Nella celebre scuola di Canale 5 ha anche trovato l’amore: lui e la sua ex compagna di classe si sono innamorati dando vita ad una tenerissima storia che ancora adesso fa battere i cuori dei fan. Ciascuno nella propria disciplina, entrambi sono tra i migliori talenti che siano mai passati per il programma. Non è certamente un caso che si siano classificati al primo e secondo posto in finale!

Di recente, il giovane ex allievo ha rilasciato un’intervista al Corriere raccontandosi a fondo, senza nascondere le difficoltà del passato e neanche quelle del presente. Secondo voi di chi parliamo?

Amici, “Per certi versi è difficile”: ex protagonista si racconta senza filtri

Da quando mise piede nello studio del talent show condotto da Maria De Filippi, fu subito chiaro che di Giovanni Pietro Damian ovvero Sangiovanni avremmo sentito parlare ancora a lungo. Ex allievo di Rudy Zerbi e secondo classificato di Amici 20, il giovanissimo cantante ha all’attivo tanti singoli di successo (Lady, Guccy Bag, Malibu, Farfalle, Scossa, ecc.), un EP ed un album.

Nella scuola più famosa d’Italia si è fidanzato con la ballerina Giulia Stabile, vincitrice di quell’edizione. I due stanno insieme ancora oggi con grande gioia dei fan. Sangiovanni ha da subito conquistato il pubblico con la sua sensibilità spiccata ed i suoi valori profondi e solidi, così rari in un ragazzo della sua età.

Al Corriere della Sera ha raccontato che tra questi principi, quello più importante per lui è che “si può essere liberi di essere ciò che si vuole”. La sua musica vuole essere di aiuto a chi è in difficoltà come è successo a lui. “A un certo punto non ero in un bel momento, ma capire che potevo esprimermi con la musica mi ha svoltato e cambiato la vita. Anche da ascoltatore, alcuni brani mi hanno fatto capire tante cose”, racconta.

Con Giulia tutto procede a meraviglia, contrariamente ad alcune voci che ogni tanto circolano su di loro solamente perché non molto presenti sui social. In effetti, i due preferiscono usare le piattaforme virtuali il minimo indispensabile e ciò porta molti a fare strane congetture sul loro rapporto. In realtà, ciò è dovuto solo al fatto che vogliono vivere la loro storia nel modo più ‘normale’ possibile. “Per certi versi è difficile vivere una storia normale perché siamo personaggi pubblici – ammette Sangio – ma cerchiamo di viverci la nostra relazione come se fossimo due ragazzi che non fanno questo mestiere”.

Parole di un ragazzo maturo e profondo, complimenti al bravissimo Sangiovanni!