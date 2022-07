“Diamoci un taglio”: Roberta Capua cambia look e si mostra proprio così

Roberta Capua cambia look, la conduttrice ha deciso di darci taglio: avete visto come si è mostrata?

Roberta Capua insieme a Gianluca Semprini è al timone del programma in onda su Rai 1, Estate in diretta, programma che la vede presente dal 2021. La conduttrice ha una carriera piena di successi. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo da giovanissima, quando a soli 19 anni partecipa al concorso di bellezza Miss Italia, ottenendo nel 1987 la vittoria.

Non è finita qui perchè con la sua bellezza è arrivata in seguito al secondo posto a Miss Universo nello stesso anno. Successivamente comincia a lavorare come modella e indossatrice. La carriera televisiva ha inizio più o meno negli anni novanta e da allora non si è più fermata divenendo un’affermata conduttrice. Qualche mese fa l’abbiamo vista al PrimaFestival, ovvero l’anteprima del Festival di Sanremo. Queste sono solo alcune delle cose portate a casa dalla presentatrice ma non ci vorrebbe un solo articolo per citare tutto quello che ha fatto in questi anni data l’immensa carriera che si ritrova.

Essendo famosissima e molto amata è anche seguita sui social da migliaia di follower. Gli ultimi scatti pubblicati interessano il suo lavoro a Estate in diretta, in particolare presenta gli abiti indossati durante le puntate. Da poche ore la conduttrice ha pubblicato un video in cui mostra che cosa ha deciso di fare. Roberta ha voluto ravvivare un po’ il suo look e ci ha dato un taglio: ecco come si è mostrata.

Roberta Cambia cambia look e si mostra così sui social: la conduttrice ha deciso di darci un taglio

E’ abbastanza attiva sui social e di recente ha pubblicato molte foto presentando gli abiti indossati nel programma Estate in diretta, condotto insieme a Gianluca Semprini. Roberta Capua è una professionista di grande livello ed è una bellissima donna. La sua bellezza ha cominciato a conquistare molti anni fa, quando vince la fascia di Miss Italia.

Successivamente è stato facile apprezzarla sempre più, perchè oltre alla bellezza è piena di talento e sa fare benissimo il suo lavoro. E’ seguita sul suo canale instagram da migliaia di persone che commentano i suoi post lasciando centinaia di commenti e complimenti. Nelle ultime ore ha deciso di rinnovare il suo aspetto, dando un taglio ai capelli e ha mostrato il cambiamento attraverso un video.

Roberta Capua ha deciso di tagliarli un po’ più del solito, adesso ha un’acconciatura che si ferma molto più su delle spalle: “Diamoci un taglio”, scrive a corredo del video condiviso e lo fa sul serio. Con questo nuovo ‘look’ sta benissimo, il taglio le dona molto e lei è bella in tutte le sfaccettature.