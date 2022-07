“Il dolore è stato atroce”: cade dai tacchi e viene portata in ospedale

Dolore atroce per la famosa attrice dopo lo spiacevolissimo incidente: è caduta dai tacchi ed è stata subito portata in ospedale.

Un vero e proprio spiacevolissimo incidente, quello da cui è stata colta la famosa attrice nel corso di una giornata di relax. A riferire ogni cosa, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale social.

A distanza di pochissime settimane dall’incidente che ha coinvolto il famosissimo cantante, un’altra star internazionale ha dovuto fare i conti con uno spiacevolissimo imprevisto. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che l’attrice stesse camminando su tacchi piuttosto vertiginosi quando improvvisamente è caduta. Non sappiamo cosa abbia determinato l’incidente, ma si può chiaramente comprendere che lo spavento deve essere stato davvero enorme.

“Chi bella vuole apparire, un po’ deve soffrire”: quante volte vi è capitato di sentire questo detto? Decisamente diverse volte! Nel caso della famosissima attrice, però, sembrerebbe calzare a pennello. Come riferito da un suo carissimo amico, sembrerebbe che la donna abbia preso una rovinosa caduta per via di tacchi piuttosto vertiginosi. “Il dolore è stato atroce”, ha detto il portavoce dell’attrice prima di raccontare cosa è esattamente successo. Pronti a saperne di più? Scopriamo insieme cosa è accaduto e come sta ora.

Dolore atroce per l’attrice: spiacevolissimo incidente

Tutto si sarebbe immaginato da questa fantastica vacanza a Saint Tropez, tranne che queste giornate di relax sarebbero terminate con un vero e proprio spiacevolissimo episodio. La famosa attrice, infatti, è stata la protagonista di una rovinosa caduta dai tacchi, che ha comportato il suo immediato trasporto in ospedale. Fortunatamente non è successo nulla di grave – anche se sarebbe potuto succedere. Da quanto si apprende dal web, però, sembrerebbe che la caduta abbia provocato uno schiacciamento di un nervo della gamba. Insomma, le conseguenze della caduta ci sono state, ma non si tratta affatto di qualcosa di grave.

“L’ha affrontato ed adesso sta bene”, ha riferito il suo portavoce a Page Six. Parliamo proprio di lei: Joan Collins, l’amatissima attrice di Dynasty. Subito dopo l’incidente, stando a quanto si apprende, l’interprete della famosissima serie tv è stata trasportata all’ospedale più vicino, dove – dopo aver lamentato un dolore atroce – è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.

Come sta ora?

Come dicevamo precedentemente, quindi, non è successo nulla di grave alla famosa Joan Collins. Certo, si sarebbe potuta fare parecchio male – data l’altezza dei tacchi – ma a quanto pare è stato evitato il peggio. Dopo aver constatato il danno, all’attrice è stato consigliato un periodo di riposo. E, senza alcun dubbio, un ‘addio’ momentaneo ai suoi tacchi. Proprio qualche giorno fa, infatti, l’attrice ha condiviso una sua foto dove si mostrava sorridente e ai piedi della comodissime scarpe senza tacchi.

Auguriamo alla bella Collins una velocissima guarigione.