La sua simpatia conquistò Uomini e donne, ma che cosa fa oggi Eleonora Rocchini? Com’è la sua vita

Eleonora Rocchini ha conquistato tutto il pubblico di Uomini e donne con la sua simpatia, ma sapete cosa fa oggi? Com’è cambiata la sua vita.

Sono trascorsi tantissimi anni da quando Uomini e donne è andato in onda per la sua prima volta, eppure alcuni dei suoi protagonisti continuano ad essere vivi nelle mente di tutti i telespettatori del programma. Ne è l’esempio lampante Gemma Galgani, che ha lasciato tutti di stucco con l’incredibile notizia che la vede vicinissima ad un famoso reality, ma anche Eleonora Rocchini.

Vi ricordate di Eleonora Rocchini ai tempi di Uomini e donne? Era esattamente l’edizione del 2018 quando, insieme a Giulia De Lellis, la simpaticissima fiorentina sedeva tra le corteggiatrici di Oscar Branzani, conquistando il cuore del tronista e di tutto il pubblico italiano. La sua bellezza non passò inosservata, ma anche la sua simpatia non è stata da meno. Siete curiosi, quindi, di sapere che cosa fa oggi? Sono trascorsi diversi anni dalla sua unica partecipazione al piccolo schermo, ma com’è cambiata la sua vita?

Com’è e che cosa fa oggi Eleonora Rocchini dopo Uomini e donne

La sua esperienza nello studio di Uomini e Donne terminò nei migliori dei modi. Non solo, infatti, Eleonora Rocchini fu la scelta di Oscar Branzani, ma conquistò l’attenzione del pubblico, cavalcando la cresta dell’onda. Com’è cambiata la sua vita oggi dopo anni? La sua storia d’amore con l’imprenditore napoletano è giunta da diversi anni, ma il successo di Eleonora continua ad essere spropositato. Su Instagram, infatti, è seguitissima! Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui.

A distanza di anni dalla sua partecipazione al dating show di Uomini e donne, Eleonora ha cambiato vita. La tv, a quanto pare, non fa più al caso suo e lei preferisce di gran lunga occupare il suo tempo nel suo brand. Poco più di un anno fa, infatti, la Rocchini ha inaugurato una sua linea di costumi da bagno e non solo. Insomma, ne ha fatta di strada dopo il programma di Canale 5. Infine, archiviata la sua storia d’amore con Oscar Branzani, Eleonora ha trovato l’amore con Nunzio. I due sono affiatatissimi e, spesso e volentieri, si lasciano andare a scatti davvero meravigliosi!

Il drammatico incidente

La vita di Eleonora Rocchini non è stata tutta rosa e fiori. Nel Settembre del 2019, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne è stata coinvolta in un drammatico incidente stradale. Si trovava a Napoli con Nunzio, l’attuale suo fidanzato, e Dalila Branzani, la sorella del suo ex, quando la macchina sulla quale stava viaggiando ha perso tragicamente il controllo all’uscita di una galleria. Fortunatamente, tutto è finito bene, ma quei mesi sono stati abbastanza duri per la bella Rocchini.

Piaceva anche a voi ai tempi di Uomini e donne?