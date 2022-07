Federico Fashion Style stufo delle critiche: il gesto social mette a tacere tutti

Da sempre amato e criticato, Federico Fashion Style ha risposto sui social all’ennesima polemica scoppiata sui prezzi dei suoi servizi.

Esuberante, carismatico, vulcanico e ‘coloratissimo’ per alcuni. Per altri esagerato, eccessivo e fuori misura. Da quando Federico Lauri è diventato Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip, su di lui se ne sono dette di ogni. Ma la verità è una: l’hair-stylist di Anzio ha saputo crearsi un personaggio davvero unico e questo non è da sottovalutare.

Intraprendenza, personalità e quella giusta dose di ‘faccia tosta’ che non è assolutamente un difetto nel mondo imprenditoriale, sono le doti che gli hanno permesso di diventare prima un contorno e poi un personaggio televisivo a tutti gli effetti. Le sue incursioni sul piccolo schermo sono diventate col tempo via via più frequenti.

Di recente lo abbiamo visto in pista a Ballando con le stelle come concorrente e subito dopo nelle vesti di giudice a La Pupa e il Secchione show. Poi, addirittura, c’è chi lo ha dato per certo come nuovo Vippone di Alfonso Signorini. Insomma, nel futuro di Federico spazzola, phon e bigodini non sembrano l’unico orizzonte, anche se lui giura di voler solo “diventare il parrucchiere più bravo al mondo”.

Tra le critiche più aspre che gli vengono rivolte ci sono quelle sui prezzi dei suoi servizi. Secondo alcuni, soprattutto i concorrenti, questi sarebbero troppo gonfiati. Ora che ai suoi saloni di Anzio, Roma, Napoli e Milano si è aggiunta anche una nuova sede a Firenze, il buon Federico è stato nuovamente preso di mira per i costi elevati di quest’ultimo salone. Così, ha deciso di rispondere per le rime alle polemiche tramite alcune Instagram stories.

Federico Fashion Style zittisce tutti sui social: cos’è successo

Se in passato, Lauri è stato più di una volta ospite in tv per affrontare questo tipo di polemiche, ora ha scelto di farlo tramite social. Sul suo seguitissimo profilo Instagram, dove proprio in queste ore ha mostrato le prime immagini del nuovo negozio situato al centro del capoluogo toscano, ha pubblicato delle storie in cui si difende dalle critiche.

“Ci siamo andati ad informare sul listino prezzi dei parrucchieri concorrenti e devo dire che voi parlate tanto del mio listino, ma i miei sono prezzi normali”, sostiene. Per dare un’idea chiara, ha pubblicato in un’altra storia il listino del suo salone fiorentino. Vediamo, ad esempio, che un taglio donna costa 35 euro, ma se è lui a realizzare il lavoro, la cifra sale a 48. Oppure, che una tintura costa 120 euro e che le extension a fila intera arrivano a 1200 euro.

Infine, Lauri lancia una stoccata alla concorrenza: “Prima di parlare contate fino a 10, che avete prezzi più alti dei miei e oltretutto i vostri saloni hanno caschi anni ’90”.

E voi che idea vi siete fatti di questa querelle?