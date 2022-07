GF Vip, ex concorrente vista “sbraitare e mettersi a piangere”: il motivo

GF Vip, l’ex concorrente del reality è stata vista: “Sbraitare e mettersi a piangere”, il motivo? Ecco cosa sarebbe accaduto!

Il Grande Fratello Vip nella sua sesta edizione è ormai finito da un pezzo e gli ex concorrenti della casa più spiata d’Italia vivono ormai la loro vita fuori dalle mura della splendida abitazione del reality.

Alcuni di loro, pur essendo ormai fuori dal reality, hanno però continuato a far parlare di sé. C’è chi è finito sotto le luci dei riflettori perché convolato a nozze e chi si dice invece sia stato allontanato da un botteghino perché “vista sbraitare e mettersi a piangere”. E’ questa la vicenda che riguarderebbe una delle concorrenti che han preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Ma cosa è successo? Scopriamo qualche dettaglio in più!

GF Vip, l’ex concorrente “vista sbraitare e mettersi a piangere”: cosa è successo

Domenica 17 Luglio al Circo Massimo si è tenuto il concerto di Ultimo. Alla magica serata che ha visto il cantautore romano esibirsi dinanzi ad una crepita folla, erano presenti anche alcuni degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

In particolare, stiamo parlando di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Sebbene entrambi fossero però presenti all’attesissimo evento, i due non erano molto più che distanti quasi chilometri anni luce. Pertanto, l’ex coppia ha assistito e cantato le splendide canzoni del loro artista preferito a metri e metri di distanza. Ricorderemo tutti che insieme i due nella casa amavano cantare le canzoni dell’artista romano. Oggi però le loro strade sono ormai divise.

Ahimè, però ancora prima che il concerto avesse inizio l’ex concorrente del reality, Lulù Selassiè e le sue sorelle si sarebbero rese protagoniste di un episodio che le ha messe immediatamente sotto le luci dei riflettori. A documentare l’accaduto sarebbe stato Amedeo Venza. L’opinionista tramite il suo profilo social avrebbe fatto sapere che le sorelle Selassiè avrebbero avuto problemi al botteghino. Stando a quanto raccontato, le ex concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini non erano inserite nella ‘lista omaggi’. Questo le avrebbe portate a discutere animatamente.

Amedeo Venza, documentando il tutto sui social, avrebbe fatto sapere che Lulù sarebbe finita in lacrime per quel che stava accadendo. “Vi garantisco che gente li vicina la vedeva sbraitare e tirarsi i capelli perché non gli davano gli accrediti“. Ma poco dopo è arrivata poi la smentita da parte di Clarissa Selassiè che con uno scatto nelle sue Instagram Stories ha subito voluto mettere le cose in chiaro e mettere a tacere quanto si stava dicendo.

Stando pertanto alle IG Stories dell’ex concorrente del GF Vip, Jessica Selassiè, sarebbe poi arrivata la smentita a quelle indiscrezioni che vedevano le tre sorelle le protagoniste di questo spiacevole episodio.