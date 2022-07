Ilary Blasi in vacanza in Africa: quanto costa il resort di lusso dove alloggia

Immagini spettacolari quelle pubblicate da Ilary Blasi sui social in questi giorni: sapete quanto costa il resort in Africa in cui alloggia?

Cosa c’è di meglio di un bel viaggio in una terra esotica quando si ha bisogno di allontanarsi dalla frenesia e dallo stress? Ilary Blasi lo sa bene ed infatti ha scelto il momento migliore per concedersi questa coccola: subito dopo l’annuncio della tanto chiacchierata separazione da Francesco Totti, è volata con i figli e la sorella Silvia alla volta dell’Africa.

La bionda conduttrice de L’Isola dei Famosi sta regalando ai follower decine di scatti di una vacanza da sogno, a contatto con la natura più selvaggia e lontano dalla valanga di gossip e rumors che circonda la sua famiglia in questo momento. L’abbiamo vista sfoggiare i look più glamour e dedicarsi agli affetti più autentici ovvero i suoi tre ragazzi, Christian, Chanel ed Isabel.

Non sono sfuggiti i dettagli extra lusso del resort in cui ha alloggiato in questi giorni, il Serengeti Bushtops, ritenuto “la tenda safari più lussuosa del mondo”. Un luogo davvero magico, a cominciare dalla sua ubicazione nella savana più selvaggia, che permette agli ospiti di vivere qualcosa di unico. Ilary si è poi spostata col resto del gruppo a Zanzibar e anche qui ha scelto un alloggio incantevole, scopriamone il prezzo!

Ilary Blasi, che lusso! Il costo di una notte nel magnifico resort in Africa

L’amatissimo volto Mediaset sta continuando il suo viaggio sull’isola delle spezie e il resort in cui l’abbiamo vista nelle storie è The Island, Pongwe lodge Boutique Hotel and Restaurant, sulla costa est dell’arcipelago. Una struttura davvero esclusiva, circondata dall’Oceano Indiano e dalla rigogliosa vegetazione, a soli 100 metri dalla costa e a 34 km da Stone Town.

The Island Pongwe Lodge sorge su una roccia corallina ed offre agli ospiti un’atmosfera di completo relax ed un lusso eccezionali. Composto da 4 ville sul mare di 40 metri quadri ciascuna e da una Sultan villa di 70, raggiungibili a piedi in caso di bassa marea.

E’ un resort ecologico: non a caso, non c’è aria condizionata nelle camere, ma in compenso ognuna di esse è tenuta al riparo dal sole grazie alla presenza di molti alberi. Inoltre, ogni alloggio presenta una veranda privata con salotto da cui ammirare il cielo di Zanzibar. Famosissimo il suo ristorante gourmet che attira tantissimi turisti da tutto il mondo.

Per quanto riguarda il costo di una notte in questo favoloso boutique hotel, se si opta per la villa standard, esso si aggira intorno ai 500 euro, mentre se si sceglie la Sultan si arriva fino ad 800.

Insomma, la Blasi ha sorpreso tutti con questo viaggio e c’è da dire che non poteva scegliere di meglio!