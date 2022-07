Jennifer Lopez incanta tutti: si mostra senza trucco il giorno dopo il matrimonio

Convolata a nozze in gran segreto con l’amore di una vita Ben Affleck, Jennifer Lopez si è mostrata così il giorno dopo il matrimonio.

La bellezza di Jennifer Lopez non è certo un mistero per nessuno su questo pianeta. La splendida attrice cantante portoricana tra pochi giorni compirà 53 anni, ma può ancora sfoggiare un fisico da fare invidia ed una pelle del viso che lascia increduli.

A destare ancora più scalpore è stato però il ritorno di fiamma col suo ex Ben Affleck, col quale aveva condiviso nel 2003 il set del film Amore estremo – Tough Love. I due ebbero all’epoca una relazione burrascosa, motivo per il quale si lasciarono ad un passo dalle nozze.

Entrambi avevano poi preso strade diverse arrivando anche a sposarsi e ad avere figli con altre persone: lei convolò a nozze nei primi anni Duemila con l’amico Marc Anthony dal quale ha avuto i due gemelli Emme e Max; lui nel 2005 sposò l’attrice Jennifer Garner che gli ha dato tre figli.

Evidentemente, però, l’amore supera davvero il tempo e le distanze. Perciò, a distanza di vent’anni JLo e Affleck sono tornati insieme e stavolta per fare quel grande passo che non fecero all’epoca.

Si sono così sposati in gran segreto a Las Vegas confermando l’anticipazione di TMZ. Il giorno dopo il matrimonio, la bella pop star è apparsa radiosa in un selfie pubblicato sui social in cui la si vede senza un filo di trucco. E ovviamente con la favolosa fede al dito!

Jennifer Lopez, il selfie dopo la prima notte di matrimonio: al naturale è ancora più bella

Essendo così innamorata dell’uomo con cui forse non era mai riuscita a chiudere davvero nel profondo del suo cuore, ora che è diventata la signora Affleck, Jennifer ora è il ritratto della felicità. Nella sua newsletter, infatti, ha definito la prima notte di nozze come “la più bella della sua vita”. Sempre qui, ha usato addirittura il cognome del marito per firmare, segno che non potrebbe sentirsi più orgogliosa di lui.

Come dicevamo, il selfie che la cantante ha postato sul proprio profilo Instagram la ritrae assolutamente al naturale: inutile sottolineare quanto sia ugualmente splendida, ma forse lo è ancora di più indossando il sorriso che solo una donna davvero felice può avere.

Impossibile non notare la fede: non si sa se sia in oro bianco o addirittura platino, cosa molto probabile visto il meraviglioso e rarissimo anello di fidanzamento mostrato tempo fa sui social.

Avvolta dalle lenzuola, con un’espressione rilassata e luminosa, la bella JLo lascia davvero senza parole. Bella lo è sempre stata, ma di sicuro il merito è anche dell’amore, siete d’accordo?