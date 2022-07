Il loro rapporto è nato ad ‘Amici’ ma poi il legame si è spezzato e adesso le strade si sono divise.

Amici di Maria De Filippi è un talent show che riscontra sempre un grande successo. Da quando ha esordito più di 20 anni fa è sempre stato inserito tra i programmi più visti e seguiti.

Negli ultimi due anni a causa della pandemia dovuta alla diffusione del coronavirus, sono state apportate nel format, come per tutti gli altri programmi, molte modifiche. Per esempio i ragazzi nel periodo di Natale prima del covid tornavano qualche giorno a casa, adesso non è più così ma trascorrono le festività insieme in casetta. I ballerini per esempio non ballano più con i professionisti ma solo attraverso un plexiglass o comunque ad una certa distanza e spesso per il passo a due si scelgono gli stessi allievi.

L’ultima edizione andata in onda ha visto trionfare Luigi Strangis ma dobbiamo dire che tutti sono stati bravissimi, hanno dimostrato di avere un grande talento e tanta voglia di arrivare. Nella scuola, gli allievi stando a contatto, creano delle belle amicizie e spesso nascono anche grandi amori. Proprio nella ventunesima edizione abbiamo assistito al trionfo dell’amore con Albe e Serena, Sissi e Dario, Cosmary e Alex, anche se, quest’ultima coppia è giunta al capolinea. Di recente, attraverso un’intervista, un’ex allieva ha fatto sapere che il suo legame nato grazie al talent non è più come prima.

Il loro rapporto è nato ad Amici ma poi si sono allontanate: le strade si sono divise

Nella scuola di Amici abbiamo visto la nascita di molte amicizie e storie d’amore. Una volta fuori dal talent molti rapporti continuano ad esistere ma non per tutti è così, alcuni si spezzano e non hanno più vita.

Nelle ultime ore Elodie Di Patrizi ha raccontato che cosa è successo tra lei e Emma Marrone. Le due artiste erano molto unite ma negli ultimi anni c’è stato un forte allontanamento. In un’intervista con Peter Gomez a La confessione su Nove la cantante ha spiegato di aver deluso Emma. Quest’ultima infatti ha fatto molto per lei, per aiutarla a creare un percorso artistico nel mondo della musica ma Elodie ha poi preferito prendere altre strade.

Nell’intervista ha raccontato che ad oggi si vogliono sicuramente molto bene ma di averla delusa: “Sai quando qualcuno fa tanto per te e poi dici ‘io voglio fare un’altra cosa’, io volevo lavorare da sola”. Elodie ha spiegato che lei aveva un suo modo di vedere le cose che era molto diverso da quello che Emma aveva in mente. Ci ha tenuto a specificare però che il bene e l’affetto ci sono sempre e che ancora oggi se si incontrano si aggiornano ma ognuno ha la propria vita.