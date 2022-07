Maurizio Costanzo, la sua ex moglie parla di Maria De Filippi: dichiarazioni inaspettate

L’ex moglie di Maurizio Costanzo ha parlato di Maria De Filippi: le sue sono delle dichiarazioni totalmente inaspettate, cosa ha detto.

Tra le tante coppie famosissime che si alternano sui nostri piccoli schermi, quella formata da Maurizio Costando e Maria De Filippi è sicuramente tra le più apprezzate. Famosissimi entrambi e con alle spalle una carriera piuttosto navigata, i due conduttori sono amati dal pubblico italiano per la loro bravura e professionalità, ma non possono passare nemmeno inosservati per il forte amore che li lega da più di venticinque anni.

Era esattamente il 1995 quando Maurizio Costanzo e Maria De Filippi convolavano a nozze a distanza di pochissimo tempo dal loro primo incontro. Da quel momento, sono trascorsi quasi 30 anni, ma i due conduttori si amano sempre come il primo giorno. Quello che forse non tutti sanno è che Maurizio Costanzo, ancora prima di sposare la famosa conduttrice di Mediaset, era già sposato. A Domenica In, infatti, la De Filippi ha raccontato di quando – ai tempi della loro collaborazione lavorativa – lei e Costanzo parlavano a telefono e dall’altra parte del telefono c’era anche l’ex moglie del giornalista ad ascoltarli. A distanza di anni da quel momento, è proprio l’ex moglie di Costanzo a rompere il silenzio. Nel corso di una sua intervista, Marta Flavi si è lasciata andare a delle dichiarazioni inaspettata sulla regina di Mediaset. Scopriamole insieme nel dettaglio!

Maurizio Costanzo, l’ex moglie parla di Maria De Filippi: cosa ha detto

Maurizio Costanzo era sposato da circa 4 anni con Marta Flavi quando incontrò per la prima volta Maria De Filippi e se ne innamorò perdutamente. La loro storia, come in molti ricorderanno, iniziò ‘clandestinamente’. Molto presto, però, i due furono scoperti e diedero vita alla loro splendida storia d’amore culminata nelle nozze del 1995. A distanza di anni da quel momento, a parlare del suo matrimonio naufragato è stata proprio l’ex moglie di Costanzo nel corso di una sua intervista. Stando a quanto si apprende dalle sue parole sul settimanale Oggi, sembrerebbe che la donna non provi più nessun rancore verso il suo ex marito. D’altra parte, sono trascorsi così tanti anni! Ma non credete che le sorprese siano finite qui!

Sempre sulle pagine del settimanale Oggi, Marta Flavi si è lasciata andare a delle dichiarazioni del tutto inaspettate su Maria De Filippi. “Dovrei mandarle dei fiori”, ha spiegato. Delle parole, diciamoci la verità, che nessuno si sarebbe mai immaginato e che sottolinea quanto la storia del tradimento Marta Flavi l’abbia superata da un pezzo.

Dopo la fine del suo matrimonio con Maurizio Costanzo, sembrerebbe che Marta Flavi abbia ritrovato l’amore accanto ad un uomo, di cui ha preferito non svelare l’identità.