Pippo Baudo, la decisione di suo figlio arriva all’improvviso: cambia tutto

Pippo Baudo, la decisione di suo figlio è arrivata all’improvviso: adesso tutto cambia, scopriamo che cosa è successo.

Pippo Baudo ha una carriera immensa alle spalle, difficile citare qui tutto quello che ha fatto in questi anni, dagli esordi ad oggi. In molti sapranno che questo non è proprio il suo vero nome, il conduttore si chiama Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo.

Gli anni sessanta vedono il suo debutto sul piccolo schermo e diventa uno dei presentatori di punta della Rai, avendo anche lavorato per brevi periodi in Mediaset. Ha condotto tantissimi varietà diversi, ed è lui a detenere il record per la conduzione del Festival di Sanremo. Infatti è stato al timone della kermesse per ben 13 volte.

Prima del successo nel mondo della televisione, Baudo dopo aver preso il diploma al liceo classico si è anche laureato. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università degli studi di Milano. Oggi non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Anche quella, nonostante il presentatore sia abbastanza riservato, è nota. Ha due figli avuti da due matrimoni diversi, nel 1962 è diventato padre di Alessandro nato dal matrimonio con Mirella Adinolfi e nel 1970 è nata la seconda figlia, Tiziana, nata dalla relazione con Angela Lippi. In questi anni ha avuto nuove relazioni e un terzo matrimonio, parliamo di quello con Katia Ricciarelli, poi conclusosi. Negli ultimi giorni però si sta parlando molto del figlio del conduttore. Infatti Alessandro ha fatto un’importante scelta e lo ha raccontato in un’intervista al settimanale Di Più.

Pippo Baudo, la decisione di suo figlio è arrivata all’improvviso: cosa ha fatto

In questi giorni si è molto parlato di Pippo Baudo in riferimento al primo figlio Alessandro, nato dal primo matrimonio del presentatore con Mirella Adinolfi. Alessandro qualche anno fa, ospite di Domenica Live, aveva raccontato del rapporto con suo padre. Quando era piccolo lui non sapeva in realtà che fosse lui il suo papà e l’ha scoperto soltanto in seguito.

Aveva raccontato che Baudo era stato presente nella sua infanzia, ed era come uno zio ed avevano un legame molto stretto. Da pochi giorni, come abbiamo accennato, si parla spesso del figlio di Baudo, ma qual è il motivo? A quanto pare ha preso una drastica decisione: Alessandro ha deciso di lasciare l’Australia doveva aveva i suoi progetti di vita e ha scelto di trasferirsi in Italia.

La decisione, spiega, è anche un modo per dire a Baudo: “Io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro”. Alessandro ha così deciso di lasciare il Paese dove ha vissuto fino ad oggi e di stanziarsi a Terni mentre suo padre continua a vivere nella capitale: “Ha la sua bella età ma la sua tempra è forte, la sua voce è squillante”, ha raccontato nell’intervista