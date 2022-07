Ricordate Rachida di Masterchef? Drastica decisione dopo il successo

Ricordate la simpaticissima Rachida, concorrente della terza edizione di Masterchef? La drastica decisione dopo il successo.

State seguendo anche voi le repliche di Masterchef, vero? In onda dal Lunedì al Venerdì su Cielo, l’amatissimo talent di cucina sta rinfrescando un po’ la memoria dei suoi telespettatori con le ripetizioni della terza edizione, quella vinta dal simpaticissimo Federico Francesco Ferrero?

Sono davvero tantissimi gli aspiranti chef che si sono alternati tra le cucine di Masterchef nel corso della terza edizione. E che hanno saputo riscuotere un successo impressionante sin da subito. Oltre al vincitore, alla seconda e alla terza classificata, però, ci sono alcuni concorrenti che sono entrati nel cuore di tutto il pubblico nonostante non si siano aggiudicati il podio. Tra questi, c’è la simpaticissima Rachida! Era esattamente la diciannovesima puntata quando la Karrati è stata costretta ad abbandonare il talent, ma dopo quel momento ha completamente cavalcato l’onda del successo. Non solo, infatti, è diventata amatissima da tutti, ma ha potuto prendere parte anche ad un altro famoso programma tv. Parliamo proprio de L’Isola dei famosi! Cos’è successo, poi, dopo la sua partecipazione all’adventure reality di Canale 5? Sembrerebbe che Rachida abbia preso una drastica decisione dopo il successo.

Cosa fa oggi Rachida dopo Masterchef: decisione shock!

Sin dalla sua prima apparizione tra le cucine di Masterchef, Rachida ha saputo mettere tutti d’accordo. Sarà per la sua incredibile simpatia o per la sua infinita dolcezza, fatto sta che l’aspirante cuoca è riuscita a cavalcare l’onda del successo sin da subito. Certo, non fu lei a vincere quell’edizione di Masterchef, ma notando l’incredibile clamore riscontrato non possiamo fare a meno di dire che la bella Karrati ha ugualmente vinto quell’esperienza in tv. Siete curiosi, però, di sapere che cosa fa oggi? Dopo Masterchef, come dicevamo, Rachida è diventato un amatissimo volto tv ed ha anche preso parte all’edizione de L’Isola dei Famosi nel 2015, ma con scarsi risultati. Dopo quel momento, però, l’ex concorrente del talent è completamente sparita dai radar e dalla tv nostrana. Cos’è successo, quindi? E, soprattutto, che cosa fa oggi? Siamo certi che anche voi, così come in molti, ve lo starete chiedendo.

Siamo riusciti a rintracciare Rachida su Instagram e – seppure non sia attivissima sul suo canale social ufficiale – non abbiamo potuto fare a meno di constatare la drastica decisione presa dopo il successo riscontrato. Seppure la sua passione per la cucina continui ad essere piuttosto viva e consistente nella sua vita, sembrerebbe che la Karrati abbia scelto di dire definitivamente addio al mondo della tv. Sul suo profilo, infatti, Rachida è solita intrattenere il suo pubblico con scatti succulenti dei suoi piatti.

È un vero peccato non vederla più in tv, siete d’accordo?