Totti ed Ilary Blasi, cambia tutto: colpo di scena in televisione

Francesco Totti e Ilary Blasi, a ridosso della separazione cambia tutto: il colpo di scena in tv spiazza tutti! Cosa sta per succedere

La separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi è piovuta come un fulmine a ciel sereno che ha letteralmente spiazzato tutti. Certo, qualche mese fa era giunta qualche avvisaglia. Ma la cosa era stata messa a tacere da entrambi. E tutto insomma sembrava andare bene.

Eppure l’amore nella fantomatica coppia formata dal Pupone e l’ex Velina di Passaparola, è giunto al capolinea. Quella della fine dell’amore fra Ilary Blasi e Francesco Totti resterà per sempre una delle notizie ad aver fatto più scalpore. Ad oggi i due hanno letteralmente preso strade diverse. Ilary in vacanza in un luogo da sogno con i suoi splendidi figli mentre di Francesco Totti non sopraggiungono novità. La notizia è stata riportata da tutti i settimanali più noti. Ed ha fatto scalpore anche sul piccolo schermo. Sottoposta poi ad una certa attenzione mediatica tanto da diventare uno dei gossip più chiacchierati di questo rovente mese di Luglio. Immediatamente si sono poi scatenati i primi gossip al riguardo, tanto che la sorella della conduttrice de L’Isola dei Famosi, Melory, è stata poi costretta ad intervenire ed a rompere il silenzio su quanto stesse accadendo. Ma a ridosso della clamorosa notizia, c’è un altro incredibile colpo di scena che ha praticamente spiazzato tutti. Cosa sta per succedere in tv!

Totti e Ilary Blasi, colpo di scena: cambia tutto, cosa sta per succedere

Una storia d’amore nata sotto le luci dei riflettori. Un matrimonio raccontato in diretta tv. La storia di Francesco Totti ed Ilary Blasi è stata una di quelle che più ha appassionato i milioni di fan e telespettatori. La separazione tra i due è stata una notizia che ha avuto non poca risonanza nel mondo del gossip. Tanto da essere finita in primo piano nel corso di quest’ultima settimana. E così, anche i palinsesti televisivi hanno deciso di modificare la programmazione e calcare la creste dell’onda che questa notizia al momento sta riscuotendo maggiore audience.

E così prossimo ad andare in onda su Rai Uno sarà il documentario che vede protagonista l’ex Capitano della Roma. Il documentario sarebbe dovuto andare in onda nel prossimo autunno, ma si sarebbe deciso di accelerare i tempi ed approfittare del ‘momento propizio’. Il prossimo 25 Luglio quindi, in onda in prima serata su Rai 1 sarà trasmesso il documentario “Mi chiamo Francesco Totti”. All’interno del documentario sono contenuti i momenti salienti che hanno caratterizzato la vita del calciatore a partire dai suoi esordi. Sulla linea temporale degli eventi, ci sarà ovviamente anche l’addio al calcio da parte del calciatore. Quell’evento aveva radunato allo stadio la sua intera famiglia. Ed indubbiamente non mancano i momenti che hanno riguardato la vita di coppia insieme ad Ilary.

Un tuffo nel passato insomma, mentre ad oggi nel presente, le cose sono piuttosto diverse.