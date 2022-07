Totti ed Ilary Blasi, la nota attrice ‘sblocca un ricordo’ con l’ex capitano protagonista

Nel mezzo del ‘boom’ mediatico sulla separazione tra Totti ed Ilary Blasi, spunta un video sui social che riguarda proprio l’ex capitano.

Mentre i fan sono ancora increduli alla notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, qualcuno ha trovato un modo simpatico per ricordare uno dei momenti più esilaranti del mitico ex capitano della Roma. Fra presunti ‘scoop’, illazioni e ipotesi sulle cause della rottura, Totti e la Blasi restano comunque iconici nei loro modi di essere.

Ilary, perché con il suo approccio schietto e senza troppe ‘smancerie’ ha uno stile di conduzione unico e inconfondibile, capace di dare sempre un valore aggiunto ai suoi programmi. Totti, perché nonostante la leggenda sportiva che è diventato, ha sempre trasmesso alla gente un senso di familiarità non comune tra campioni del suo livello.

Lo vediamo proprio nel video pubblicato su Instagram un paio di giorni fa da una famosissima attrice, anche lei simbolo della Città Eterna tanto quanto l’ex coppia tanto discussa in questo periodo. Le immagini sono quelle di uno spezzone di House Party, programma trasmesso su Canale 5 nel 2016.

Totti ed Ilary Blasi, colpo di scena: avete visto cosa ha fatto la famosa attrice?

La separazione di quella che per vent’anni è stata considerata la ‘Royal Family romana’ ha rappresentato certamente una doccia gelata per tutti. Da oltre una settimana non si fa che parlare di loro e dei probabili motivi che hanno portato Ilary e Francesco a dividere le loro strade e nessuno sembra farsi una ragione di quanto accaduto.

Ecco che allora, ci ha pensato un’amatissima attrice, loro concittadina e tifosa sfegatata della Roma, a sdrammatizzare un po’ con il video di cui parlavamo prima. Ricordate che ognuna delle tre puntate di House Party fu condotta da una coppia di conduttori diversa? Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, Michelle Hunziker e Il Volo, Gerry Scotti e Laura Pausini.

Bene, tra gli ospiti della puntata condotta dalla De Filippi e dalla Ferilli, c’era proprio Totti. Lui e l’attrice furono protagonisti di una divertente scenetta in cui si misero a letto insieme sotto le direttive di Maria. Ne venne fuori un momento televisivo indimenticabile: Sabrina diceva “Tu lo faresti uno spogliarello per me adesso?”, “Dipende”, rispondeva l’ex capitano.

Il riferimento era ovviamente a quando la Roma vinse lo scudetto nel 2001 e a spogliarsi fu la Ferilli. Nello sketch di House Party, invece, fu lei a richiederlo al ‘Pupone’. Tra l’altro, stando a quanto riporta il Corsera, la mamma del campione avrebbe preferito come compagna per il figlio proprio l’attrice, forse perché notoriamente di fede romanista da sempre.

Voi vedeste all’epoca la divertente scenetta in tv?