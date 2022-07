Uomini e donne, spiacevole notizia: riguarda proprio loro due

Uomini e donne, è arrivata nelle ultime ore una spiacevole notizia: riguarda proprio loro due.

Uomini e donne è uno dei programmi più amati e seguiti, infatti i telespettatori si lasciano trasportare da quello che accade tra i protagonisti. Naturalmente al pubblico piace seguire percorsi veri che portano alla nascita di vere storie d’amore.

In questi ultimi anni, con l’arrivo della pandemia dovuta alla diffusione del coronavirus, c’è stato un cambiamento forte nel format. Se prima potevamo vedere il trono classico e quello over in puntate separate, Maria De Filippi ha deciso di metterli insieme, dedicando attenzione a spazi alterni. Dobbiamo dire che questa novità è piaciuta ai telespettatori.

Molte coppie nate nel programma sono oggi insieme, sempre più felici e innamorate, per esempio Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, o anche Angela Caolisi e Paolo Crivellin, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi che da qualche settimana hanno annunciato che presto diventeranno genitori. Dopo averlo annunciato hanno anche svelato il sesso del nascituro, è una femminuccia. Purtroppo non tutte le coppie sono ancora unite, molte sono scoppiate, per esempio tra le più recenti citiamo Matteo Ranieri e Valeria che dopo qualche settimana dalla scelta hanno fatto sapere della fine della storia. Nelle ultime ore però è arrivata una voce che farebbe pensare ad una crisi in un’altra amatissima coppia di Uomini e donne.

Uomini e donne, spiacevole notizia: riguarda la coppia amatissima del programma

Il format di Maria De Filippi, Uomini e donne, è adesso in vacanza, pronto all’inizio della nuova edizione che dovrebbe partire a settembre, com’è suo solito. Vedremo nuovi protagonisti e sicuramente ci saranno vecchi personaggi che appartengono al trono over.

Le ultime scelte a cui abbiamo assistito hanno visto il trionfo dell’amore anche se per una coppia è già giunta la rottura. Matteo Ranieri e Valeria si sono lasciati, ad annunciarlo per prima è stata proprio la giovane mentre Soraia e Luca e Veronica e Matteo appaiono sempre più felici insieme. Nelle ultime ore però è arrivata una spiacevole notizia che riguarda una delle coppie nate all’interno del format. Questa, vi anticipiamo, è soltanto una voce, un’indiscrezione riportata da Alessandro Rosica, proprietario del profilo instagram oggi seguitissimo Investigatore Sociale. Secondo quanto riportato Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sarebbero in crisi.

Anzi, Alessandro fa sapere che si tratta di una profonda crisi, tanto che i due, come scrive, dormirebbero in letti separati. I fan della coppia avevano notato in questi giorni qualcosa di strano, come l’assenza della presenza di entrambi nelle storie dell’altro e anche nelle immagini condivise nelle ultime settimane non sono mai insieme. Come specificato, queste sono le parole di Rosica. Rosa e Pietro al momento non hanno comunicato nulla e non hanno risposto alla notizia, confermando o smentendola.