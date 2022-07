Valeria Marini non ne può più e sbotta: la sua risposta lascia tutti senza parole

Valeria Marini non ne può più e sbotta contro un commento: la sua risposta lascia tutti senza parole.

In questi mesi sono in atto i preparativi per la realizzazione delle nuove edizioni dei programmi televisivi. A settembre avremo modo di vedere le trasmissioni che solitamente vanno in onda, come il Grande Fratello Vip, Amici, Tu si que vales, Domenica In, Tale e quale show e tantissime altre.

Mentre per alcuni si stanno facendo i primi nomi e si cerca di capire chi saranno i prossimi protagonisti, per qualche altro format, dopo voci e notizie, sono stati già fatti. Parliamo in questo caso di Tale e quale show. Carlo Conti ha infatti svelato pochi giorni fa chi farà parte del cast della nuova edizione. In queste settimane si è spesso parlato dei probabili personaggi del mondo dello spettacolo che avevano fatto i provini per una possibile partecipazione. Sembrerebbe che qualcuno ce l’abbia fatta, qualcuno avrebbe detto di no e qualcuno invece sarebbe stato scartato.

Ma chi sono i nuovi concorrenti? Conti ha fatto i nomi, nella nuova edizione vedremo esibirsi Antonino Spadaccino, Gilles Rocca, Claudio Lauretta, Andrea Dianetti, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Elena Ballerini, Rosalindà Cannavò, Valentina Persia, Samira Lui e Paolantoni con Cirilli. A quanto pare però c’è qualcuno che si è scagliato contro la presenza di Valeria. Un utente su Twitter ha ripreso la notizia della sua presenza a Tale e quale show commentandola e ha ricevuto la risposta della showgirl.

Valeria Marini non ci sta al commento e sbotta : la sua risposta non si fa attendere

Valerina Marini sarà una delle protagoniste della nuova edizione di Tale e quale show 2022. Carlo Conti ha svelato i nomi del cast qualche giorno fa e c’è anche quello della showgirl. Quindi avremo modo di vederla in un nuovo palco ma soprattutto nelle vesti di altri grandi personaggi.

Qualcuno però a quanto pare si è ‘scagliato’ contro la presenza della showgirl nel programma di Rai Uno. Un utente su twitter ha ripreso la notizia in cui era riportata la presenza della Marini nel cast del programma e l’ha commentata esprimendo, a quanto pare, il suo pensiero, e ha scritto: “Valeria Marini non sanno più dove piazzarla! Sta in ogni programma, ma fate largo agli altri! I soliti raccomandati che si infilano ovunque!”. Alla showgirl è arrivato il tweet e ha deciso di rispondere al commento.

In risposta ha riportato: “Volevi farlo tu? Chiederò a Carlo”, con l’aggiunta di cuori e baci ‘stellari’ com’è suo solito. Sembrerebbe quindi che la presenza della Marini non sia gradita dall’utente che ha ripreso e commentato la notizia, dicendo che sta in ogni programma e di far largo agli altri ma poco dopo non si è fatta attendere la risposta di Valeria.