In Beautiful è pazzo di Hope, ma sapete chi è la compagna dell’attore? La conosciamo benissimo

In Beautiful è pazzo di Hope, ma sapete chi è la compagna dell’attore che interpreta Thomas Forrester? La conosciamo benissimo.

È uno dei protagonisti assoluti di Beautiful da ormai tantissimi anni. Figlio di Ridge Forrester e Taylor Hayes, Thomas è un personaggio centrale nella trama della soap americana.

Nelle puntate in onda attualmente in Italia, il giovane Forrester è distrutto per la morte dell’amico Vinny e non vede l’ora che il colpevole dell’incidente stradale venga trovato. In attesa di scoprire cosa accadrà, vi parliamo dell’attore che interpreta il fratello di Steffy. Come per altri personaggi, anche Thomas ha cambiato volto nel corso degli anni: il suo ruolo è stato rivestito da ben quattro attori. L’ultimo è proprio quello che vediamo oggi in scena, Matthew Atkinson, entrato a far parte della soap dal marzo del 2019. Nella soap, Thomas è innamorato, e quasi ossessionato, da Hope Logan, ma sapete chi è la compagna dell’attore nella vita reale? Eccoli insieme.

Chi è la compagna di Matthew Atkinson, l’attore che veste i panni di Thomas Forrester di Beautiful

Sono ormai tre anni che lo vediamo nelle vesti di Thomas Forrester in Beautiful. Tre anni in cui è successo di tutto: il figlio di Ridge ha dimostrato di essere pronto a tutto pur di ottenere ciò che vuole. E cioè che vuole più di tutto è Hope Logan, la figlia di Brooke, di cui è innamorato da anni. In attesa di scoprire cosa accadrà a Thomas, parliamo della vita sentimentale dell’attore che lo interpreta!

Come abbiamo detto è dal 2019 che il ruolo del Forrester è passato a Matthew Atkinson, che ha sostituito Pierson Fodé. Classe 1988, l’attore statunitense è apparso in diverse serie di successo, come Jane stilista per caso e Febbre d’amore, ma è col ruolo di Thomas in Beautiful che ha raggiunto una grandissima popolarità. Anche sui social, dove il suo canale Instagram ufficiale conta ben 53 mila followers. Ed è proprio lì che, qualche ora fa, Matthew ha condiviso uno scatto in compagnia della sua dolce metà, entrambi in viaggio in aereo per una vacanza. Chi è la donna che ha rubato il cuore all’attore?

Si tratta di Brytnee Ratledge, anche lei attrice, ma non solo: è anche modella e cantante. L’abbiamo vista in diversi film di successo tra cui Sorority Secrets, The Au Pair Nightmare e Cry Macho, diretto e interpretato da Clint Eastwood. I due sono felicissimi insieme e super affiatati, come si evince dagli scatti condivisi sui rispettivi canali Instagram. Ecco l’ultimo, postato proprio da ‘Thomas Forrester’ sul suo profilo:

Una coppia davvero incantevole, alla quale non possiamo che fare i nostri migliori auguri di felicità. Thomas sarà mai fortunato in amore come il suo ‘alter ego’ televisivo? Staremo a vedere!